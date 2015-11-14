у долярчика проблема была с баблом - ему его просто не хватало
а у макса проблема с неумением найти компромисс между своим эго и своей же жабой
абсолютно разные кейсы
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:01
у долярчика проблема была с баблом - ему его просто не хватало
а у макса проблема с неумением найти компромисс между своим эго и своей же жабой
абсолютно разные кейсы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:13
Побольше б таких как Вы.
Было бы выгоднее вовремя купить и продать:-)
Зы. Вы недооцениваете ситуацию. 100%:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Домик опять обвалился.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:34
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Общался на неделе с строителями (внутрянка, отделка)- все печально у всех, "с хлеба на воду". Один рассказал, что инет-"Розетка" тоже чуть ли не в потолок "плюют".
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:36
Видимо решили сдать а не сдавать.
Квартира выставлена для сдачи в аренду за 9 тыс. грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не знаю какую именно ситуацию вы имеете в виду, но у нас с вами отношение к недвиге разное - я покупаю для аренды, или для жизни, вы - для перепродажи, странно шо максим выбрал вашу стратегию - ему то квартира для жизни нужна
нужно уметь разделять где мы работаем, а где развлекаемся, где зарабатываем, а где тратим, максим же хочет одним махом усесться на все стулья - и шоп нравилось и шоп еще и заработать
итог - попадос на сегодня овер 100 куе, и (что имхо НАМНОГО дороже) - минус 6+ лет жизни в съемном (без модных мопов и фасадов) а пациент все на том же месте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:31
наблюдаю непонятный рост первички
странно как-то...
кто-то может подтвердить ?
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