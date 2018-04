Додано: Суб 21 кві, 2018 08:01

flyman написав: тобто Долярчик має жити утещі вічно тобто Долярчик має жити утещі вічно



у долярчика проблема была с баблом - ему его просто не хватало

а у макса проблема с неумением найти компромисс между своим эго и своей же жабой

абсолютно разные кейсы у долярчика проблема была с баблом - ему его просто не хваталоа у макса проблема с неумением найти компромисс между своим эго и своей же жабойабсолютно разные кейсы

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.