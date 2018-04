Додано: Суб 21 кві, 2018 08:54

Первый написав: Побольше б таких как Вы.

Было бы выгоднее вовремя купить и продать:-)

Зы. Вы недооцениваете ситуацию. 100%:-)



не знаю какую именно ситуацию вы имеете в виду, но у нас с вами отношение к недвиге разное - я покупаю для аренды, или для жизни, вы - для перепродажи, странно шо максим выбрал вашу стратегию - ему то квартира для жизни нужна

нужно уметь разделять где мы работаем, а где развлекаемся, где зарабатываем, а где тратим, максим же хочет одним махом усесться на все стулья - и шоп нравилось и шоп еще и заработать

итог - попадос на сегодня овер 100 куе, и (что имхо НАМНОГО дороже) - минус 6+ лет жизни в съемном (без модных мопов и фасадов) а пациент все на том же месте не знаю какую именно ситуацию вы имеете в виду, но у нас с вами отношение к недвиге разное - я покупаю для аренды, или для жизни, вы - для перепродажи, странно шо максим выбрал вашу стратегию - ему то квартира для жизни нужнанужно уметь разделять где мы работаем, а где развлекаемся, где зарабатываем, а где тратим, максим же хочет одним махом усесться на все стулья - и шоп нравилось и шоп еще и заработатьитог - попадос на сегодня овер 100 куе, и (что имхо НАМНОГО дороже) - минус 6+ лет жизни в съемном (без модных мопов и фасадов) а пациент все на том же месте

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.