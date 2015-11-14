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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Домик опять обвалился.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 08:34
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Общался на неделе с строителями (внутрянка, отделка)- все печально у всех, "с хлеба на воду". Один рассказал, что инет-"Розетка" тоже чуть ли не в потолок "плюют".
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:36
Видимо решили сдать а не сдавать.
Квартира выставлена для сдачи в аренду за 9 тыс. грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не знаю какую именно ситуацию вы имеете в виду, но у нас с вами отношение к недвиге разное - я покупаю для аренды, или для жизни, вы - для перепродажи, странно шо максим выбрал вашу стратегию - ему то квартира для жизни нужна
нужно уметь разделять где мы работаем, а где развлекаемся, где зарабатываем, а где тратим, максим же хочет одним махом усесться на все стулья - и шоп нравилось и шоп еще и заработать
итог - попадос на сегодня овер 100 куе, и (что имхо НАМНОГО дороже) - минус 6+ лет жизни в съемном (без модных мопов и фасадов) а пациент все на том же месте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:31
наблюдаю непонятный рост первички
странно как-то...
кто-то может подтвердить ?
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:38
Навес 1к в ЖК Патриотика давит цены вниз однако.
По инфе фейслеса цена продажи на подобную 1к ж/д Дубровица была 34 куе.
Как я и информировал форум цены на готовые квартиры при наличии тысячного (а то и более) навеса покужут снижение.
Будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:48
Возможно имеет место быть:
1. "Технический рост" от брошенных в гривнах торпед с олх и прочих сайтов где бомбер берёт инфо.
2. Рост от вброшенных рылами торпед в долларах. По объявлением на "воздух" можно запросто при желаниии рост нарисовать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По Верховине у покупателей ещё нет на руках документов, и дом как я понял посреди строящихся и дальше от метро.
В Дубравице продавали уже с документами на руках, этаж выше был (выше 16), к метро ближе, все дома вокруг сданы и заселяются, а не стройка под боком, если не считать сооружающуюся церквушку и семинарию УПЦ МП во дворе (хотя спалить их или снести не мешало бы)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 21 кві, 2018 10:03
был на днях в том Мегамаркете. То, что там сейчас развели - это просто вандализм над городом - эти скворечники с окнами бойницами - без слез смотреть невозможно. С двух сторон Липковского сейчас застраивают - как там ездить будет после того как там новые жильцы появятся - я не представляю. И где они свои машины будут парковать - тоже. Надеюсь кладбище хоть трогать не будут? Пусть судьи про моменто море хоть изредка но вспоминают.
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