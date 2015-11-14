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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 923924925926>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Домик опять обвалился.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:34

  Оранжевый-хит сезона написав:Этих людей трудно назвать перекупами. Они на этапе котлована выкупали на милион долларов.

Интересно, кто оплатит этот банкет? Какая ЦА это всё выкупит? Может айтишники?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Общался на неделе с строителями (внутрянка, отделка)- все печально у всех, "с хлеба на воду". Один рассказал, что инет-"Розетка" тоже чуть ли не в потолок "плюют". :!:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:36

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Внимание вопрос - за сколько выставлена в аренду эта 1к квартира.


11

Видимо решили сдать а не сдавать.
Квартира выставлена для сдачи в аренду за 9 тыс. грн. :shock:

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Побольше б таких как Вы.
Было бы выгоднее вовремя купить и продать:-)
Зы. Вы недооцениваете ситуацию. 100%:-)


не знаю какую именно ситуацию вы имеете в виду, но у нас с вами отношение к недвиге разное - я покупаю для аренды, или для жизни, вы - для перепродажи, странно шо максим выбрал вашу стратегию - ему то квартира для жизни нужна
нужно уметь разделять где мы работаем, а где развлекаемся, где зарабатываем, а где тратим, максим же хочет одним махом усесться на все стулья - и шоп нравилось и шоп еще и заработать
итог - попадос на сегодня овер 100 куе, и (что имхо НАМНОГО дороже) - минус 6+ лет жизни в съемном (без модных мопов и фасадов) а пациент все на том же месте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Домик опять обвалился.


наблюдаю непонятный рост первички
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev

странно как-то...
кто-то может подтвердить ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:38

Навес 1к в ЖК Патриотика давит цены вниз однако. https://ua.m2bomber.com/obj/319124038/v ... -rusovoi-7
Дом "Верховина" (№25) - вул. Софії Русової, 7
Цена 33000 у.е. расходы на переоформление берет на себя покупатель. 8 этаж с видом на озеро/дорогу.

По инфе фейслеса цена продажи на подобную 1к ж/д Дубровица была 34 куе.
Как я и информировал форум цены на готовые квартиры при наличии тысячного (а то и более) навеса покужут снижение.
Будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:48

  baraka написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Домик опять обвалился.


наблюдаю непонятный рост первички
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev

странно как-то...
кто-то может подтвердить ?

Возможно имеет место быть:
1. "Технический рост" от брошенных в гривнах торпед с олх и прочих сайтов где бомбер берёт инфо.
2. Рост от вброшенных рылами торпед в долларах. По объявлением на "воздух" можно запросто при желаниии рост нарисовать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:Навес 1к в ЖК Патриотика давит цены вниз однако. https://ua.m2bomber.com/obj/319124038/v ... -rusovoi-7
Дом "Верховина" (№25) - вул. Софії Русової, 7
Цена 33000 у.е. расходы на переоформление берет на себя покупатель. 8 этаж с видом на озеро/дорогу.

По инфе фейслеса цена продажи на подобную 1к ж/д Дубровица была 34 куе.
Как я и информировал форум цены на готовые квартиры при наличии тысячного (а то и более) навеса покужут снижение.
Будет дешеветь.
По Верховине у покупателей ещё нет на руках документов, и дом как я понял посреди строящихся и дальше от метро.
В Дубравице продавали уже с документами на руках, этаж выше был (выше 16), к метро ближе, все дома вокруг сданы и заселяются, а не стройка под боком, если не считать сооружающуюся церквушку и семинарию УПЦ МП во дворе (хотя спалить их или снести не мешало бы)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 10:03

  innamax2008 написав:Первый Самая лучшая локация в городе на этапе котлована, которая сейчас продается находится на Соломенке, на месте бывших Соломенских бань( как комплекс называется не помню). Во дворе мегамаркет, на рабоу в Минэкологии или Антимонопольный комитет просто перейти дорогу, если на работу в НАБУ то соседнее здание. В двух минутах хотьбы Полицейская академия. В Апеляционный суд пройти в парк Островского. В высший через Воздухофлотский проспект перейти, Минобороны и Мининфраструктуры вниз по тому-же проспекту минут 10. Покушать в Соломенской броварне можно. Бассейн ЦСКА рядом с Минобороны вода там отличная. И главное если Вы в тренде то 10-15 минут пешком и супер-пупер дизельэлектропоезд домчит Вас до Винницы за два с половиной часа. Это не Южный мост переехать, а в Винницу.


был на днях в том Мегамаркете. То, что там сейчас развели - это просто вандализм над городом - эти скворечники с окнами бойницами - без слез смотреть невозможно. С двух сторон Липковского сейчас застраивают - как там ездить будет после того как там новые жильцы появятся - я не представляю. И где они свои машины будут парковать - тоже. Надеюсь кладбище хоть трогать не будут? Пусть судьи про моменто море хоть изредка но вспоминают.
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