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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 923924925926

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати - после того, во что превратили Киев мудaки застройщики, с оглядкой на нашего нового геополитического врага и наш европейский вектор развития, я бы на месте нормального президента просто перенес бы столицу в Хмельницкий (потому что Винница увы зашкварилась) и там бы выстраивал с нуля нормальный государственный функционал.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 10:58

  Faceless написав:
zahar_ написав:Навес 1к в ЖК Патриотика давит цены вниз однако. https://ua.m2bomber.com/obj/319124038/v ... -rusovoi-7
Дом "Верховина" (№25) - вул. Софії Русової, 7
Цена 33000 у.е. расходы на переоформление берет на себя покупатель. 8 этаж с видом на озеро/дорогу.

По инфе фейслеса цена продажи на подобную 1к ж/д Дубровица была 34 куе.
Как я и информировал форум цены на готовые квартиры при наличии тысячного (а то и более) навеса покужут снижение.
Будет дешеветь.
По Верховине у покупателей ещё нет на руках документов, и дом как я понял посреди строящихся и дальше от метро.
В Дубравице продавали уже с документами на руках, этаж выше был (выше 16), к метро ближе, все дома вокруг сданы и заселяются, а не стройка под боком, если не считать сооружающуюся церквушку и семинарию УПЦ МП во дворе (хотя спалить их или снести не мешало бы)

Это всё мелочи, которыми можно пренебречь -"В Дубравице продавали уже с документами на руках, этаж выше был (выше 16), к метро ближе, все дома вокруг сданы и заселяются, а не стройка под боком, ".
3-4 минуты дальше от метро - какой УЖОС.
Главное что купив квартиру в Верховине туда можно заехать и жить, так как дом заселяется.
А Дубравица пригрывает Верховине, потому как стоит посредине каменного мешка - с одной стороны окна окна Черемош, с другой стороны куча домов окна в окна первой очереди заселения.
Так что не надо ля-ля - 1к в Верховине вполне можно считать аналогом 1к в Дубравице.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:02

  zahar_ написав:Навес 1к в ЖК Патриотика давит цены вниз однако. https://ua.m2bomber.com/obj/319124038/v ... -rusovoi-7
Дом "Верховина" (№25) - вул. Софії Русової, 7
Цена 33000 у.е. расходы на переоформление берет на себя покупатель. 8 этаж с видом на озеро/дорогу.

По инфе фейслеса цена продажи на подобную 1к ж/д Дубровица была 34 куе.
Как я и информировал форум цены на готовые квартиры при наличии тысячного (а то и более) навеса покужут снижение.
Будет дешеветь.

во сколько ИТОГО гипотетическому покупателю обойдется квартира?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:04

  striped написав:Кстати - после того, во что превратили Киев мудaки застройщики, с оглядкой на нашего нового геополитического врага и наш европейский вектор развития, я бы на месте нормального президента просто перенес бы столицу в Хмельницкий (потому что Винница увы зашкварилась) и там бы выстраивал с нуля нормальный государственный функционал.

Вы гуманитарной катастрофы Киеву желаете?
В бывшем СССРе, Киев был вторым городом по промышленному производству. Отсюда бурный рост населения.
Госорганы, это градообразующая формация для Киева.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:18

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Теория стройная, но есть пробел. Есть аренда. Вы не слышали? рекомендую. ТОлько не путать с арендой клоповника, и одновременной мечтой о хоромах. Это в идеале.

Зы. никогда не понимал усраться но в своем.


аренда? шо то знакомое, слышал краем уха, ага
тока наш пациент почему то не цп или тетрис с модным фасадом и мопами арендует, а куйпоймишо в куйпоймигде - большего жаба не позволяет
ну и "одновременная мечта о хоромах" там явно присутствует - это ж невооруженным глазом видно

зы: а я вот никогда не понимал нехватов, которым жаба не позволяет купить готовое, сделать ремонт, жить и радоваться, а вместо этого толкает ввязаться в азартную игру с инвестицией в котлован
ну зарабатываешь же, денег хватает - нет, бл, надо ж обязательно стать в коленно-локтевую позу шоп еще шото вымутить, сэкономить и "не ощущать себя лохом" шо переплатил
умение платить деньгами и понимание шо это в конечном счете выгоднее, чем плата своим временем, нервами и собственным комфортом - вот истинный признак зрелости, а не умение "вовремя" купить/продать, за которое вы агитируете

Я же спецом, чтобы вам угодить, откупил прелесть обратно. Скоро ремонт закончу и заживем.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:25

striped Там Интеграл ул.Богдановскую застраивает всяким хламом идиотской расцветки. А Липкивского по три полосы в каждом направлении, Воздухофлотский проспект и Соломенская тоже, пробок на Липкивского никогда нет на Соломенской тоже, иногда по Воздуховлотскому бывают. Там почти все на работу пешком ходят из-за огромного количества офисных площадей и хорошо развитой инфраструктуры, машины на паркингах и в гаражах стоят, в выходной можно покататься в удовольствие.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Это всё мелочи, которыми можно пренебречь -"В Дубравице продавали уже с документами на руках, этаж выше был (выше 16), к метро ближе, все дома вокруг сданы и заселяются, а не стройка под боком, ".
3-4 минуты дальше от метро - какой УЖОС.
Главное что купив квартиру в Верховине туда можно заехать и жить, так как дом заселяется.
А Дубравица пригрывает Верховине, потому как стоит посредине каменного мешка - с одной стороны окна окна Черемош, с другой стороны куча домов окна в окна первой очереди заселения.
Так что не надо ля-ля - 1к в Верховине вполне можно считать аналогом 1к в Дубравице.

Конструктивно дома такие же.
Да, Дубравица плотно заставлена со всех сторон, еще и при*** из упц мп строят во дворе колокольню. Но Верховину 100% ждет то же самое, в самом ближайшем будущем.
И вы никогда видимо не жили прямо у стройки, раз у вас все перечисленное "мелочи, которыми можно пренебречь". Этих мелочей более чем достаточно для существенной скидки в цене на момент относительно той же Дубравицы. Это не "3-4 минут дальше", это несколько минут по перманентной грязище и пыли. Пока с восточной стороны домов не понастроили - дом "не в каменном мешке", но с видом на пустырь, стройку и пылевыми облаками оттуда, а когда этот вид застроят, тот 8 этаж будет почти всегда в тени (учитывая как плотно строит Аркада). Плюс оформление на покупателе - эти расходы надо докидывать к стоимости.
В итоге 33 куе + переоформление за 1к в Верховине на 8 этаже посреди стройки с временным видом на пустырь, а будущим видом в дом в постоянной тени - это по факту дороже Дубравицы. Менее 3% дисконта за все ее минуса - это не удешевление, это в реале слишком маленький дисконт.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:29

  kingkongovets написав:
Первый написав:Побольше б таких как Вы.
Было бы выгоднее вовремя купить и продать:-)
Зы. Вы недооцениваете ситуацию. 100%:-)


не знаю какую именно ситуацию вы имеете в виду, но у нас с вами отношение к недвиге разное - я покупаю для аренды, или для жизни, вы - для перепродажи, странно шо максим выбрал вашу стратегию - ему то квартира для жизни нужна
нужно уметь разделять где мы работаем, а где развлекаемся, где зарабатываем, а где тратим, максим же хочет одним махом усесться на все стулья - и шоп нравилось и шоп еще и заработать
итог - попадос на сегодня овер 100 куе, и (что имхо НАМНОГО дороже) - минус 6+ лет жизни в съемном (без модных мопов и фасадов) а пациент все на том же месте

Для аренды и для жизни - может и отличаются критерии при покупке. А для себя и на перепродажу - не сильно. Я никогда не куплю для себя что-то, если не верю, что у меня за, как минимум, такие же деньги это не купят другие. Недвига - инвестиция. Делаешь инвестицию - всегда должен четко понимать сможешь ли ты из нее выйти. Желательно с прибылью. Если ты не понимаешь как и по какой цене будешь выходить - не лезь, потеряешь деньги. Поэтому "покупка для жизни" - это риелтерский штамп, помогающий доверчивому покупану расстаться с деньгами.
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