Додано: Суб 21 кві, 2018 11:29

zahar_ написав: Это всё мелочи, которыми можно пренебречь -"В Дубравице продавали уже с документами на руках, этаж выше был (выше 16), к метро ближе, все дома вокруг сданы и заселяются, а не стройка под боком, ".

3-4 минуты дальше от метро - какой УЖОС.

Главное что купив квартиру в Верховине туда можно заехать и жить, так как дом заселяется.

А Дубравица пригрывает Верховине, потому как стоит посредине каменного мешка - с одной стороны окна окна Черемош, с другой стороны куча домов окна в окна первой очереди заселения.

Так что не надо ля-ля - 1к в Верховине вполне можно считать аналогом 1к в Дубравице. Это всё мелочи, которыми можно пренебречь -"В Дубравице продавали уже с документами на руках, этаж выше был (выше 16), к метро ближе, все дома вокруг сданы и заселяются, а не стройка под боком, ".3-4 минуты дальше от метро - какой УЖОС.Главное что купив квартиру в Верховине туда можно заехать и жить, так как дом заселяется.А Дубравица пригрывает Верховине, потому как стоит посредине каменного мешка - с одной стороны окна окна Черемош, с другой стороны куча домов окна в окна первой очереди заселения.Так что не надо ля-ля - 1к в Верховине вполне можно считать аналогом 1к в Дубравице.

Конструктивно дома такие же.Да, Дубравица плотно заставлена со всех сторон, еще и при*** из упц мп строят во дворе колокольню. Но Верховину 100% ждет то же самое, в самом ближайшем будущем.И вы никогда видимо не жили прямо у стройки, раз у вас все перечисленное "мелочи, которыми можно пренебречь". Этих мелочей более чем достаточно для существенной скидки в цене на момент относительно той же Дубравицы. Это не "3-4 минут дальше", это несколько минут по перманентной грязище и пыли. Пока с восточной стороны домов не понастроили - дом "не в каменном мешке", но с видом на пустырь, стройку и пылевыми облаками оттуда, а когда этот вид застроят, тот 8 этаж будет почти всегда в тени (учитывая как плотно строит Аркада). Плюс оформление на покупателе - эти расходы надо докидывать к стоимости.В итоге 33 куе + переоформление за 1к в Верховине на 8 этаже посреди стройки с временным видом на пустырь, а будущим видом в дом в постоянной тени - это по факту дороже Дубравицы. Менее 3% дисконта за все ее минуса - это не удешевление, это в реале слишком маленький дисконт.