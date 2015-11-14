UA написав:airmax78 написав:Для аренды и для жизни - может и отличаются критерии при покупке. А для себя и на перепродажу - не сильно. Я никогда не куплю для себя что-то, если не верю, что у меня за, как минимум, такие же деньги это не купят другие. Недвига - инвестиция. Делаешь инвестицию - всегда должен четко понимать сможешь ли ты из нее выйти. Желательно с прибылью. Если ты не понимаешь как и по какой цене будешь выходить - не лезь, потеряешь деньги. Поэтому "покупка для жизни" - это риелтерский штамп, помогающий доверчивому покупану расстаться с деньгами.
В Киеве есть два типа покупателей:
1. Понаехи
2. Аборегены
Логику понаехов вы уже описали.
Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам.
Аборигены тут просто живут.
Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.
100%. Поэтому для аборигенов построили уютные районы на Трое, Дарнице, Борщаге, Виноградаре. А понаехи все по-центральнее норовят поселиться. И это хорошо: живут в одном городе, друг другу не мешают.