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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:54

  UA написав:
  airmax78 написав:Для аренды и для жизни - может и отличаются критерии при покупке. А для себя и на перепродажу - не сильно. Я никогда не куплю для себя что-то, если не верю, что у меня за, как минимум, такие же деньги это не купят другие. Недвига - инвестиция. Делаешь инвестицию - всегда должен четко понимать сможешь ли ты из нее выйти. Желательно с прибылью. Если ты не понимаешь как и по какой цене будешь выходить - не лезь, потеряешь деньги. Поэтому "покупка для жизни" - это риелтерский штамп, помогающий доверчивому покупану расстаться с деньгами.

В Киеве есть два типа покупателей:
1. Понаехи
2. Аборегены
Логику понаехов вы уже описали.
Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам.
Аборигены тут просто живут.
Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.

100%. Поэтому для аборигенов построили уютные районы на Трое, Дарнице, Борщаге, Виноградаре. А понаехи все по-центральнее норовят поселиться. И это хорошо: живут в одном городе, друг другу не мешают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:04

  UA написав:Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам.
Аборигены тут просто живут.
Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.



смешно :mrgreen: спич выдает в вас аборигена, потребляющего комфортный шлак.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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