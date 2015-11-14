Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Для аренды и для жизни - может и отличаются критерии при покупке. А для себя и на перепродажу - не сильно. Я никогда не куплю для себя что-то, если не верю, что у меня за, как минимум, такие же деньги это не купят другие. Недвига - инвестиция. Делаешь инвестицию - всегда должен четко понимать сможешь ли ты из нее выйти. Желательно с прибылью. Если ты не понимаешь как и по какой цене будешь выходить - не лезь, потеряешь деньги. Поэтому "покупка для жизни" - это риелтерский штамп, помогающий доверчивому покупану расстаться с деньгами.
В Киеве есть два типа покупателей: 1. Понаехи 2. Аборегены Логику понаехов вы уже описали. Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам. Аборигены тут просто живут. Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.
100%. Поэтому для аборигенов построили уютные районы на Трое, Дарнице, Борщаге, Виноградаре. А понаехи все по-центральнее норовят поселиться. И это хорошо: живут в одном городе, друг другу не мешают.
UA написав:Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам. Аборигены тут просто живут. Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.
смешно спич выдает в вас аборигена, потребляющего комфортный шлак.
UA написав:В Киеве есть два типа покупателей: 1. Понаехи 2. Аборегены Логику понаехов вы уже описали. Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам. Аборигены тут просто живут. Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.
Я думал чё народ в шлаке на борщаговках с троями живет потому что бабла нет, а оно оказывается потому что там комфортно и удобно. Будем знать
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!