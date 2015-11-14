Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Для аренды и для жизни - может и отличаются критерии при покупке. А для себя и на перепродажу - не сильно. Я никогда не куплю для себя что-то, если не верю, что у меня за, как минимум, такие же деньги это не купят другие. Недвига - инвестиция. Делаешь инвестицию - всегда должен четко понимать сможешь ли ты из нее выйти. Желательно с прибылью. Если ты не понимаешь как и по какой цене будешь выходить - не лезь, потеряешь деньги. Поэтому "покупка для жизни" - это риелтерский штамп, помогающий доверчивому покупану расстаться с деньгами.
В Киеве есть два типа покупателей: 1. Понаехи 2. Аборегены Логику понаехов вы уже описали. Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам. Аборигены тут просто живут. Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.
100%. Поэтому для аборигенов построили уютные районы на Трое, Дарнице, Борщаге, Виноградаре. А понаехи все по-центральнее норовят поселиться. И это хорошо: живут в одном городе, друг другу не мешают.
UA написав:Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам. Аборигены тут просто живут. Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.
смешно спич выдает в вас аборигена, потребляющего комфортный шлак.
UA написав:В Киеве есть два типа покупателей: 1. Понаехи 2. Аборегены Логику понаехов вы уже описали. Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам. Аборигены тут просто живут. Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.
Я думал чё народ в шлаке на борщаговках с троями живет потому что бабла нет, а оно оказывается потому что там комфортно и удобно. Будем знать
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
UA написав:В Киеве есть два типа покупателей: 1. Понаехи 2. Аборегены Логику понаехов вы уже описали. Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам. Аборигены тут просто живут. Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.
Я думал чё народ в шлаке на борщаговках с троями живет потому что бабла нет, а оно оказывается потому что там комфортно и удобно. Будем знать
Но в одном UA прав: для "аборигенов" недвижимость это продукт потребления, и комфорт для них превыше всего. И неважно, находится квартира на Бальзака, Тампере или Большой Житомирской: продуктами жизнедеятельности будет украшен каждый дом:
UA написав:Вы гуманитарной катастрофы Киеву желаете? В бывшем СССРе, Киев был вторым городом по промышленному производству. Отсюда бурный рост населения. Госорганы, это градообразующая формация для Киева.
Она уже здесь, забралась на самые высокие посадовi ланки. Ключевое слово - был. Сейчас не модернизируют старые производства, не организуют на их инфраструктуре современные технопарки с растущим вертикально производством, а тупо застраивают эти места скворечниками, полностью плюя на архитектуру и перспективу. А городские (и выше) власти беззастенчиво плюют на наследие в угоду рагульскому "места под офисы в центре". Госорганы - это рак на теле Украины, прогрессировавший всю незалежность. Перенос столицы даст возможность провести админреформу - сократить количество областей, построить эффективное цифровое государство используя возможности, которые в 21 веке дает развитие компьютеров. Чтобы на госсерверах не биткоины майнили, а организовали нормальную персонификацию по уже давно введенным, но все еще атрофированным ИНН и каждый лендлорд мог с гордостью в своем кабинете видеть и площадь своих владений и величину уплаченных налогов и заработанную и накопленную пенсию. А Киев, лет через 50, можно будет нормально отреставрировать и сделать нормальным туристическим местом, приносящим проценты ВВП бюджету, а не дотационным апокаполиптическим местом, которым он является сегодня.
innamax2008 написав:striped Там Интеграл ул.Богдановскую застраивает всяким хламом идиотской расцветки. А Липкивского по три полосы в каждом направлении, Воздухофлотский проспект и Соломенская тоже, пробок на Липкивского никогда нет на Соломенской тоже, иногда по Воздуховлотскому бывают. Там почти все на работу пешком ходят из-за огромного количества офисных площадей и хорошо развитой инфраструктуры, машины на паркингах и в гаражах стоят, в выходной можно покататься в удовольствие.
Липковского горбатая, с ямами от гидроиспытаний. Уже сейчас часто правые ряды заставлены машинами, а что будет когда заселятся все эти новострои? Уже сейчас на Соломенской площади постоянно красное, а что будет когда будут еще и жители домов со дворов будут пытаться выезжать? За минэкологии - стройка, бани - застраивают, двор Мегамаркета застраивают. Если посольство снести, то можно Липковского с Воздухофлотским нормальным проспектом связать, но там же можно отличную свечку воткнуть по логике стройбанов