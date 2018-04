Додано: Суб 21 кві, 2018 16:25

airmax78 написав: Лесенку делают с Воздвиженки на Пейзажку. Но уплотнили конкретно.

владимирская горка закрыта вся - мост до ярма начали строить, он реально нужен - замкнет круговой пешеходный и вело маршруты по центру города

і возле мамки движение - кажись флагшток тоже строят таки

