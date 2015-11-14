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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 925926927928929>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:54

  UA написав:
  airmax78 написав:Для аренды и для жизни - может и отличаются критерии при покупке. А для себя и на перепродажу - не сильно. Я никогда не куплю для себя что-то, если не верю, что у меня за, как минимум, такие же деньги это не купят другие. Недвига - инвестиция. Делаешь инвестицию - всегда должен четко понимать сможешь ли ты из нее выйти. Желательно с прибылью. Если ты не понимаешь как и по какой цене будешь выходить - не лезь, потеряешь деньги. Поэтому "покупка для жизни" - это риелтерский штамп, помогающий доверчивому покупану расстаться с деньгами.

В Киеве есть два типа покупателей:
1. Понаехи
2. Аборегены
Логику понаехов вы уже описали.
Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам.
Аборигены тут просто живут.
Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.

100%. Поэтому для аборигенов построили уютные районы на Трое, Дарнице, Борщаге, Виноградаре. А понаехи все по-центральнее норовят поселиться. И это хорошо: живут в одном городе, друг другу не мешают.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:04

  UA написав:Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам.
Аборигены тут просто живут.
Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.



смешно :mrgreen: спич выдает в вас аборигена, потребляющего комфортный шлак.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:36

Лесенку делают с Воздвиженки на Пейзажку. Но уплотнили конкретно.Зображення
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:49

  UA написав:В Киеве есть два типа покупателей:
1. Понаехи
2. Аборегены
Логику понаехов вы уже описали.
Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам.
Аборигены тут просто живут.
Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.

Я думал чё народ в шлаке на борщаговках с троями живет потому что бабла нет, а оно оказывается потому что там комфортно и удобно.
Будем знать :D
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 15:34

  Первый написав:
  UA написав:В Киеве есть два типа покупателей:
1. Понаехи
2. Аборегены
Логику понаехов вы уже описали.
Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам.
Аборигены тут просто живут.
Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.

Я думал чё народ в шлаке на борщаговках с троями живет потому что бабла нет, а оно оказывается потому что там комфортно и удобно.
Будем знать :D

Но в одном UA прав: для "аборигенов" недвижимость это продукт потребления, и комфорт для них превыше всего. И неважно, находится квартира на Бальзака, Тампере или Большой Житомирской: продуктами жизнедеятельности будет украшен каждый дом:

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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Лесенку делают с Воздвиженки на Пейзажку. Но уплотнили конкретно.Зображення
Зображення


владимирская горка закрыта вся - мост до ярма начали строить, он реально нужен - замкнет круговой пешеходный и вело маршруты по центру города
и возле мамки движение - кажись флагшток тоже строят таки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:33

  UA написав:Вы гуманитарной катастрофы Киеву желаете?
В бывшем СССРе, Киев был вторым городом по промышленному производству. Отсюда бурный рост населения.
Госорганы, это градообразующая формация для Киева.


Она уже здесь, забралась на самые высокие посадовi ланки.
Ключевое слово - был. Сейчас не модернизируют старые производства, не организуют на их инфраструктуре современные технопарки с растущим вертикально производством, а тупо застраивают эти места скворечниками, полностью плюя на архитектуру и перспективу. А городские (и выше) власти беззастенчиво плюют на наследие в угоду рагульскому "места под офисы в центре".
Госорганы - это рак на теле Украины, прогрессировавший всю незалежность. Перенос столицы даст возможность провести админреформу - сократить количество областей, построить эффективное цифровое государство используя возможности, которые в 21 веке дает развитие компьютеров. Чтобы на госсерверах не биткоины майнили, а организовали нормальную персонификацию по уже давно введенным, но все еще атрофированным ИНН и каждый лендлорд мог с гордостью в своем кабинете видеть и площадь своих владений и величину уплаченных налогов и заработанную и накопленную пенсию.
А Киев, лет через 50, можно будет нормально отреставрировать и сделать нормальным туристическим местом, приносящим проценты ВВП бюджету, а не дотационным апокаполиптическим местом, которым он является сегодня.
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  innamax2008 написав:striped Там Интеграл ул.Богдановскую застраивает всяким хламом идиотской расцветки. А Липкивского по три полосы в каждом направлении, Воздухофлотский проспект и Соломенская тоже, пробок на Липкивского никогда нет на Соломенской тоже, иногда по Воздуховлотскому бывают. Там почти все на работу пешком ходят из-за огромного количества офисных площадей и хорошо развитой инфраструктуры, машины на паркингах и в гаражах стоят, в выходной можно покататься в удовольствие.


Липковского горбатая, с ямами от гидроиспытаний. Уже сейчас часто правые ряды заставлены машинами, а что будет когда заселятся все эти новострои? Уже сейчас на Соломенской площади постоянно красное, а что будет когда будут еще и жители домов со дворов будут пытаться выезжать? За минэкологии - стройка, бани - застраивают, двор Мегамаркета застраивают. Если посольство снести, то можно Липковского с Воздухофлотским нормальным проспектом связать, но там же можно отличную свечку воткнуть по логике стройбанов :(
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:11

  kingkongovets написав:
Первый написав:Побольше б таких как Вы.
Было бы выгоднее вовремя купить и продать:-)
Зы. Вы недооцениваете ситуацию. 100%:-)


не знаю какую именно ситуацию вы имеете в виду, но у нас с вами отношение к недвиге разное - я покупаю для аренды, или для жизни, вы - для перепродажи, странно шо максим выбрал вашу стратегию - ему то квартира для жизни нужна
нужно уметь разделять где мы работаем, а где развлекаемся, где зарабатываем, а где тратим, максим же хочет одним махом усесться на все стулья - и шоп нравилось и шоп еще и заработать
итог - попадос на сегодня овер 100 куе, и (что имхо НАМНОГО дороже) - минус 6+ лет жизни в съемном (без модных мопов и фасадов) а пациент все на том же месте

1. таке враження, що на учотках ККЦ і Первий змінилися оператори (стало обох приємніше читати)
2. ошибки надо ісправлять, от аірмакс осознав, що Голосіїво фу-фу і продав, зафіксивши лося. Попадос був би ще більший, якби аірмакс ще більше би тягнув із продажою Го (він пояснює, що думав, криза ненадовго, тіпа як на виборах 2004)
3. нічого поганого в житті в оренді нема, навпаки привчає до мінімалізму і до того, що "життя це подорож"
4. от мені подобається Буча, а аірмаксу розподобалась Голосієво.
що понять що тобі більше підходить тре перебрати більше варіантів, і оренда - саме то
5. чому робота не може подобатися як хобі (тобто хоббі, яке переростає в роботу). Иак само, як квартира, яка тобі подобається як житло, не може сподобатися іншому як квартира для оренд/перепродажа.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:14

  baraka написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Домик опять обвалился.


наблюдаю непонятный рост первички
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev

странно как-то...
кто-то может подтвердить ?

гриша укрепляєцца, дома з стана воздух каклавана переходять в стан "нєскалька єтажей", ціна расте
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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