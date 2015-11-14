Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Для аренды и для жизни - может и отличаются критерии при покупке. А для себя и на перепродажу - не сильно. Я никогда не куплю для себя что-то, если не верю, что у меня за, как минимум, такие же деньги это не купят другие. Недвига - инвестиция. Делаешь инвестицию - всегда должен четко понимать сможешь ли ты из нее выйти. Желательно с прибылью. Если ты не понимаешь как и по какой цене будешь выходить - не лезь, потеряешь деньги. Поэтому "покупка для жизни" - это риелтерский штамп, помогающий доверчивому покупану расстаться с деньгами.
В Киеве есть два типа покупателей: 1. Понаехи 2. Аборегены Логику понаехов вы уже описали. Для аборигенов недвижимость это продукт потребления. На первом месте комфорт и удобство проживания. Важна привязка к определенным районам. Аборигены тут просто живут. Понаехи приехали для самоутверждения, самореализации, заработка откладывая жизнь на потом.
Наташа Трібєка, перелогінся
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Но в одном UA прав: для "аборигенов" недвижимость это продукт потребления, и комфорт для них превыше всего. И неважно, находится квартира на Бальзака, Тампере или Большой Житомирской: продуктами жизнедеятельности будет украшен каждый дом. Балконы стеклят все и столбовые дворяне и мещане, что бы балконы не стеклили их не должно быть. Нет балкона-стеклить нечего.
innamax2008 написав:striped Там Интеграл ул.Богдановскую застраивает всяким хламом идиотской расцветки. А Липкивского по три полосы в каждом направлении, Воздухофлотский проспект и Соломенская тоже, пробок на Липкивского никогда нет на Соломенской тоже, иногда по Воздуховлотскому бывают. Там почти все на работу пешком ходят из-за огромного количества офисных площадей и хорошо развитой инфраструктуры, машины на паркингах и в гаражах стоят, в выходной можно покататься в удовольствие.
Липковского горбатая, с ямами от гидроиспытаний. Уже сейчас часто правые ряды заставлены машинами, а что будет когда заселятся все эти новострои? Уже сейчас на Соломенской площади постоянно красное, а что будет когда будут еще и жители домов со дворов будут пытаться выезжать? За минэкологии - стройка, бани - застраивают, двор Мегамаркета застраивают. Если посольство снести, то можно Липковского с Воздухофлотским нормальным проспектом связать, но там же можно отличную свечку воткнуть по логике стройбанов
Что сказать ур**, но каштаны на Воздуховлотском классные и асфальт на дороге и плитка на тротуаре норм.
striped написав:А Киев, лет через 50, можно будет нормально отреставрировать и сделать нормальным туристическим местом, приносящим проценты ВВП бюджету, а не дотационным апока[b]полиптическим местом, которым он является сегодня.
Киев апокаполиптический и дотационный? риали? вы не брат трибеки случайно? а дамбас кормит всю Украину??? откуда пишете?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 21 кві, 2018 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
UA написав:Вы гуманитарной катастрофы Киеву желаете? В бывшем СССРе, Киев был вторым городом по промышленному производству. Отсюда бурный рост населения. Госорганы, это градообразующая формация для Киева.
Она уже здесь, забралась на самые высокие посадовi ланки. Ключевое слово - был. Сейчас не модернизируют старые производства, не организуют на их инфраструктуре современные технопарки с растущим вертикально производством, а тупо застраивают эти места скворечниками, полностью плюя на архитектуру и перспективу. А городские (и выше) власти беззастенчиво плюют на наследие в угоду рагульскому "места под офисы в центре". Госорганы - это рак на теле Украины, прогрессировавший всю незалежность. Перенос столицы даст возможность провести админреформу - сократить количество областей, построить эффективное цифровое государство используя возможности, которые в 21 веке дает развитие компьютеров. Чтобы на госсерверах не биткоины майнили, а организовали нормальную персонификацию по уже давно введенным, но все еще атрофированным ИНН и каждый лендлорд мог с гордостью в своем кабинете видеть и площадь своих владений и величину уплаченных налогов и заработанную и накопленную пенсию. А Киев, лет через 50, можно будет нормально отреставрировать и сделать нормальным туристическим местом, приносящим проценты ВВП бюджету, а не дотационным апокаполиптическим местом, которым он является сегодня.
Киев не дотационный город, Киев платит налогов больше, чем получает из бюджета.
striped написав:А Киев, лет через 50, можно будет нормально отреставрировать и сделать нормальным туристическим местом, приносящим проценты ВВП бюджету, а не дотационным апока[b]полиптическим местом, которым он является сегодня.
Киев апокаполиптический и дотационный? риали? вы не брат трибеки случайно? а дамбас кормит всю Украину??? откуда пишете?
т.е. когда сказать нечего, начинаются ярлыки ну-ну. Рили, рили май диар фриенд.
Наверное от чрезмерного богатства самая свежая станция метро открылась аж в 2013 году, а сегодня Киев возьмет 50 миллионов евро кредита для обновления городского транспорта http://kontrakty.ua/article/116842
И Борисполю (аэропорту) дают льготное налогообложение чтобы они хоть парковку достроили )
Отнимите от киевских налогов налоги, которые платят центральные офисы корпораций (и на которые работают жители ВСЕХ регионов) и давайте посмотрим на его профицитность. Кто бюджетообразующие предприятия Киева? Строители? Или таксисты с официантами? Или НБУ с Радой?