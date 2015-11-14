striped написав:

UA написав: Вы гуманитарной катастрофы Киеву желаете?

В бывшем СССРе, Киев был вторым городом по промышленному производству. Отсюда бурный рост населения.

Госорганы, это градообразующая формация для Киева. Вы гуманитарной катастрофы Киеву желаете?В бывшем СССРе, Киев был вторым городом по промышленному производству. Отсюда бурный рост населения.Госорганы, это градообразующая формация для Киева.

Она уже здесь, забралась на самые высокие посадовi ланки.Ключевое слово - был. Сейчас не модернизируют старые производства, не организуют на их инфраструктуре современные технопарки с растущим вертикально производством, а тупо застраивают эти места скворечниками, полностью плюя на архитектуру и перспективу. А городские (и выше) власти беззастенчиво плюют на наследие в угоду рагульскому "места под офисы в центре".Госорганы - это рак на теле Украины, прогрессировавший всю незалежность. Перенос столицы даст возможность провести админреформу - сократить количество областей, построить эффективное цифровое государство используя возможности, которые в 21 веке дает развитие компьютеров. Чтобы на госсерверах не биткоины майнили, а организовали нормальную персонификацию по уже давно введенным, но все еще атрофированным ИНН и каждый лендлорд мог с гордостью в своем кабинете видеть и площадь своих владений и величину уплаченных налогов и заработанную и накопленную пенсию.А Киев, лет через 50, можно будет нормально отреставрировать и сделать нормальным туристическим местом, приносящим проценты ВВП бюджету, а не дотационным апокаполиптическим местом, которым он является сегодня.