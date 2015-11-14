я несколько неправильно выразился, но сути это не меняет. Страна одного города (если это не Лихтенштейн) это не очень здоровая ситуация, согласитесь?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 кві, 2018 18:41
Додано: Суб 21 кві, 2018 18:54
Объясните плиз шо за коллизия - купа балконов в доме а их никто не стеклит?
Шо за непорядок?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Значит там ни дворян, ни мещан
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:14
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:48
Додано: Суб 21 кві, 2018 20:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пивзавод "Оболонь", Завод "Полиграфмаш"-продает полиграфическое оборудование по всему миру, "Микроны" на Петровке делают формы для Даймлера, БМВ. Вы многого не знаете.
Додано: Суб 21 кві, 2018 20:01
Антею на заметку - сегодня КП Благоустрий снял забор со стоянки на углу Милютенко и Ш.Алейхема
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 21 кві, 2018 20:04
Там вообще кто-то живёт? Ни машин ни людей, странное фото.
Додано: Суб 21 кві, 2018 20:17
всё нормально, апрель месяц продаж, застройщики на кинули по 500 - 1000 гривен на метре, я писал что в сентябре некуда будет инвестировать... 2018 это год инфляции...
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Додано: Суб 21 кві, 2018 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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