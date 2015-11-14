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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 926927928929

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:41

  innamax2008 написав: Киев не дотационный город, Киев платит налогов больше, чем получает из бюджета.


я несколько неправильно выразился, но сути это не меняет. Страна одного города (если это не Лихтенштейн) это не очень здоровая ситуация, согласитесь?
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:54

  innamax2008 написав:...
Балконы стеклят все и столбовые дворяне и мещане, что бы балконы не стеклили их не должно быть. Нет балкона-стеклить нечего.

Объясните плиз шо за коллизия - купа балконов в доме а их никто не стеклит?
Шо за непорядок?
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  innamax2008 написав:...
Балконы стеклят все и столбовые дворяне и мещане, что бы балконы не стеклили их не должно быть. Нет балкона-стеклить нечего.

Объясните плиз шо за коллизия - купа балконов в доме а их никто не стеклит?
Шо за непорядок?
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Значит там ни дворян, ни мещан :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:14

  Faceless написав:Значит там ни дворян, ни мещан :mrgreen:

Правильно. Там крепостные :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:48

  zahar_ написав:
  innamax2008 написав:...
Балконы стеклят все и столбовые дворяне и мещане, что бы балконы не стеклили их не должно быть. Нет балкона-стеклить нечего.

Объясните плиз шо за коллизия - купа балконов в доме а их никто не стеклит?
Шо за непорядок?
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Там все понаехи арендуют.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пивзавод "Оболонь", Завод "Полиграфмаш"-продает полиграфическое оборудование по всему миру, "Микроны" на Петровке делают формы для Даймлера, БМВ. Вы многого не знаете.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:01

Антею на заметку - сегодня КП Благоустрий снял забор со стоянки на углу Милютенко и Ш.Алейхема https://www.facebook.com/nizabudovam/vi ... tion=group
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:04

  remark написав:
  zahar_ написав:
  innamax2008 написав:...
Балконы стеклят все и столбовые дворяне и мещане, что бы балконы не стеклили их не должно быть. Нет балкона-стеклить нечего.

Объясните плиз шо за коллизия - купа балконов в доме а их никто не стеклит?
Шо за непорядок?
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Там все понаехи арендуют.

Там вообще кто-то живёт? Ни машин ни людей, странное фото.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:17

  baraka написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Домик опять обвалился.


наблюдаю непонятный рост первички
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev

странно как-то...
кто-то может подтвердить ?

всё нормально, апрель месяц продаж, застройщики на кинули по 500 - 1000 гривен на метре, я писал что в сентябре некуда будет инвестировать... 2018 это год инфляции...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.
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Оранжевый-хит сезона
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