Додано: Суб 21 кві, 2018 21:04

innamax2008 написав: Пивзавод "Оболонь", Завод "Полиграфмаш"-продает полиграфическое оборудование по всему миру, "Микроны" на Петровке делают формы для Даймлера, БМВ. Вы многого не знаете. Пивзавод "Оболонь", Завод "Полиграфмаш"-продает полиграфическое оборудование по всему миру, "Микроны" на Петровке делают формы для Даймлера, БМВ. Вы многого не знаете.

Я не понимаю - это на ветке так зомбируют, что люди теряют способности к общению и появляются менторский тон, издевки, завуалированные оскорбления и поддевки? Вроде не школьный форум, вроде взрослые люди и через одного пытаются доказать что у них длиннее и толще. Что вы тут тогда делаете, если вы такие золотые?Да, я многого не знаю - признаю. Потому в выходной день позволил себе убить чуток времени и посмотреть что же я не знал. Посмотрел - да, грустновастенько у нас в Украине дела. Заводов в списке крупнейших налогоплательщиков осталось вот совсем немного. Строителей - даже не зацепились за глаз.Конкретно из Киева - да, есть Оболонь в топ100. И Фармак. И еще можно за уши притянуть Аэропорт Борисполь. Все - рил дил Киев кончился.Но Оболонь даже в своем отраслевом хит-параде не засветилась, ее обошлиПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" – 2 554 млн грнПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" – 1 581 млн грнФармак - 526,5 млн грнДля сравнения:ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" – 2 865 млн грнПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" – 1 643 млн грнТОВ "АТБ-МАРКЕТ" – 3 339 млн грнТОВ "ЕПІЦЕНТР К" – 2 036 млн грнТОВ "НОВА ПОШТА" – 1 158млн грнЖелающие найти еще кого-то из нераспиленных заводов Киева, формирующих его профицит, прошу -Всем добра - его что-то совсем не хватает здесь