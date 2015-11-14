Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Объясните плиз шо за коллизия - купа балконов в доме а их никто не стеклит? Шо за непорядок?
Там все понаехи арендуют.
Там вообще кто-то живёт? Ни машин ни людей, странное фото.
Со стороны дома выходящей на Днепр там видимо не положено парковать машины.
И жильцы в доме живут. А балконы не стеклят. Шо за коллизия
innamax2008 написав:... Балконы стеклят все и столбовые дворяне и мещане, что бы балконы не стеклили их не должно быть. Нет балкона-стеклить нечего.
На покупку квартиры в этом доме одно время подрачивал форумовский бЫзнЫсмен жэка 79.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.
А щас на правом берегу не в центре прямо пустыня
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
всё нормально, апрель месяц продаж, застройщики на кинули по 500 - 1000 гривен на метре, ...
Уня сегодня 21 апреля а не первое апреля. Твоя шутка - " апрель месяц продаж,"- не катит. Шаромыги последний хрен без соли доедают, а не у них "апрель месяц продаж".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Со стороны дома выходящей на Днепр там видимо не положено парковать машины.
И жильцы в доме живут. А балконы не стеклят. Шо за коллизия
innamax2008 написав:... На покупку квартиры в этом доме одно время подрачивал форумовский бЫзнЫсмен жэка 79.
[/quote] В доме напротив всё пучком. Балконы то, что нужно. И в Софиевском смотрю, кто-то не согласный с запретом на остекление продаёт. И в этом доме жильцам, по моему, вообще запрещено балконами пользоваться ни цветов, ни террасной мебели.
innamax2008 написав:Пивзавод "Оболонь", Завод "Полиграфмаш"-продает полиграфическое оборудование по всему миру, "Микроны" на Петровке делают формы для Даймлера, БМВ. Вы многого не знаете.
Я не понимаю - это на ветке так зомбируют, что люди теряют способности к общению и появляются менторский тон, издевки, завуалированные оскорбления и поддевки? Вроде не школьный форум, вроде взрослые люди и через одного пытаются доказать что у них длиннее и толще. Что вы тут тогда делаете, если вы такие золотые?
Да, я многого не знаю - признаю. Потому в выходной день позволил себе убить чуток времени и посмотреть что же я не знал. Посмотрел - да, грустновастенько у нас в Украине дела. Заводов в списке крупнейших налогоплательщиков осталось вот совсем немного. Строителей - даже не зацепились за глаз. Конкретно из Киева - да, есть Оболонь в топ100. И Фармак. И еще можно за уши притянуть Аэропорт Борисполь. Все - рил дил Киев кончился.
Но Оболонь даже в своем отраслевом хит-параде не засветилась, ее обошли ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" – 2 554 млн грн ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" – 1 581 млн грн
Фармак - 526,5 млн грн
Для сравнения: ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" – 2 865 млн грн ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" – 1 643 млн грн ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" – 3 339 млн грн ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" – 2 036 млн грн ТОВ "НОВА ПОШТА" – 1 158млн грн
Оранжевый-хит сезона написав:Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.
Уня ты шо халтурку взял или в шпагате переобулся и начал топить за аркадовскую Эврику? А как же:хочешь АДА купи "воздух" в Аркада? Как Эврику могут заселить к осени когда аркада к ней должные коммуникации ещё не начала строить?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
striped написав:А Киев, лет через 50, можно будет нормально отреставрировать и сделать нормальным туристическим местом, приносящим проценты ВВП бюджету, а не дотационным апока[b]полиптическим местом, которым он является сегодня.
Киев апокаполиптический и дотационный? риали? вы не брат трибеки случайно? а дамбас кормит всю Украину??? откуда пишете?
т.е. когда сказать нечего, начинаются ярлыки ну-ну. Рили, рили май диар фриенд.
Наверное от чрезмерного богатства самая свежая станция метро открылась аж в 2013 году, а сегодня Киев возьмет 50 миллионов евро кредита для обновления городского транспорта http://kontrakty.ua/article/116842
И Борисполю (аэропорту) дают льготное налогообложение чтобы они хоть парковку достроили )
Отнимите от киевских налогов налоги, которые платят центральные офисы корпораций (и на которые работают жители ВСЕХ регионов) и давайте посмотрим на его профицитность. Кто бюджетообразующие предприятия Киева? Строители? Или таксисты с официантами? Или НБУ с Радой?
СТОП! нечего сказать??? ну-ну... вы написали: на сегодня Киев дотационный апокалиптический город пук в лужу. не? и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте...
"Кто бюджетообразующие предприятия Киева?" реально дамбас в голове!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
innamax2008 написав:Пивзавод "Оболонь", Завод "Полиграфмаш"-продает полиграфическое оборудование по всему миру, "Микроны" на Петровке делают формы для Даймлера, БМВ. Вы многого не знаете.
Я не понимаю - это на ветке так зомбируют, что люди теряют способности к общению и появляются менторский тон, издевки, завуалированные оскорбления и поддевки? Вроде не школьный форум, вроде взрослые люди и через одного пытаются доказать что у них длиннее и толще. Что вы тут тогда делаете, если вы такие золотые?
Да, я многого не знаю - признаю. Потому в выходной день позволил себе убить чуток времени и посмотреть что же я не знал. Посмотрел - да, грустновастенько у нас в Украине дела. Заводов в списке крупнейших налогоплательщиков осталось вот совсем немного. Строителей - даже не зацепились за глаз. Конкретно из Киева - да, есть Оболонь в топ100. И Фармак. И еще можно за уши притянуть Аэропорт Борисполь. Все - рил дил Киев кончился.
Но Оболонь даже в своем отраслевом хит-параде не засветилась, ее обошли ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" – 2 554 млн грн ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" – 1 581 млн грн
Фармак - 526,5 млн грн
Для сравнения: ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" – 2 865 млн грн ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" – 1 643 млн грн ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" – 3 339 млн грн ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" – 2 036 млн грн ТОВ "НОВА ПОШТА" – 1 158млн грн
Да про Киевскую табачку забыл. Если что Прилуцкая табачка платит налогов побольше металлургов, не слежу за ней, но раньше входила в 10-ку крупнейших плательщиков в Украине, Киевская наверно не на много отстаёт. Ну и Кевский торт производства Рошен в Нью Йорке продают.
Оранжевый-хит сезона написав:Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.
А щас на правом берегу не в центре прямо пустыня
Сейчас на правом берегу, жизнь мегаполиса умирает сразу за Лыбидской. Осенью сдвинется в сторону Теремков.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.
Уня ты шо халтурку взял или в шпагате переобулся и начал топить за аркадовскую Эврику? А как же:хочешь АДА купи "воздух" в Аркада? Как Эврику могут заселить к осени когда аркада к ней должные коммуникации ещё не начала строить?
Там ничего строить не нужно, всё построили ещё в 2011-2012 годах. Нужно просто подключится. Оркада ещё пару "песочниц" продаст и подключит сразу 10 домов. Население сразу на 6000 увеличится.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos