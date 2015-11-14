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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 928929930931>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:34

  innamax2008 написав:
  remark написав:
  zahar_ написав:Объясните плиз шо за коллизия - купа балконов в доме а их никто не стеклит?
Шо за непорядок?
Зображення

Там все понаехи арендуют.

Там вообще кто-то живёт? Ни машин ни людей, странное фото.

Со стороны дома выходящей на Днепр там видимо не положено парковать машины.

Зображення
И жильцы в доме живут. А балконы не стеклят. Шо за коллизия
  innamax2008 написав:...
Балконы стеклят все и столбовые дворяне и мещане, что бы балконы не стеклили их не должно быть. Нет балкона-стеклить нечего.

На покупку квартиры в этом доме одно время подрачивал форумовский бЫзнЫсмен жэка 79.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.
А щас на правом берегу не в центре прямо пустыня
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:45

  Оранжевый-хит сезона написав:
  baraka написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Домик опять обвалился.


наблюдаю непонятный рост первички
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev

странно как-то...
кто-то может подтвердить ?

всё нормально, апрель месяц продаж, застройщики на кинули по 500 - 1000 гривен на метре, ...

Уня сегодня 21 апреля а не первое апреля.
Твоя шутка - " апрель месяц продаж,"- не катит.
Шаромыги последний хрен без соли доедают, а не у них "апрель месяц продаж".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:51

Со стороны дома выходящей на Днепр там видимо не положено парковать машины.

Зображення
И жильцы в доме живут. А балконы не стеклят. Шо за коллизия
  innamax2008 написав:...
На покупку квартиры в этом доме одно время подрачивал форумовский бЫзнЫсмен жэка 79.
[/quote]
В доме напротив всё пучком. Балконы то, что нужно. И в Софиевском смотрю, кто-то не согласный с запретом на остекление продаёт. И в этом доме жильцам, по моему, вообще запрещено балконами пользоваться ни цветов, ни террасной мебели.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:04

  innamax2008 написав:Пивзавод "Оболонь", Завод "Полиграфмаш"-продает полиграфическое оборудование по всему миру, "Микроны" на Петровке делают формы для Даймлера, БМВ. Вы многого не знаете.


Я не понимаю - это на ветке так зомбируют, что люди теряют способности к общению и появляются менторский тон, издевки, завуалированные оскорбления и поддевки? Вроде не школьный форум, вроде взрослые люди и через одного пытаются доказать что у них длиннее и толще. Что вы тут тогда делаете, если вы такие золотые?

Да, я многого не знаю - признаю. Потому в выходной день позволил себе убить чуток времени и посмотреть что же я не знал. Посмотрел - да, грустновастенько у нас в Украине дела. Заводов в списке крупнейших налогоплательщиков осталось вот совсем немного. Строителей - даже не зацепились за глаз.
Конкретно из Киева - да, есть Оболонь в топ100. И Фармак. И еще можно за уши притянуть Аэропорт Борисполь. Все - рил дил Киев кончился.

Но Оболонь даже в своем отраслевом хит-параде не засветилась, ее обошли
ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" – 2 554 млн грн
ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" – 1 581 млн грн

Фармак - 526,5 млн грн

Для сравнения:
ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" – 2 865 млн грн
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" – 1 643 млн грн
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" – 3 339 млн грн
ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" – 2 036 млн грн
ТОВ "НОВА ПОШТА" – 1 158млн грн

Желающие найти еще кого-то из нераспиленных заводов Киева, формирующих его профицит, прошу - http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 24207.html

Всем добра - его что-то совсем не хватает здесь
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:12

  Оранжевый-хит сезона написав:Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.

Уня ты шо халтурку взял или в шпагате переобулся и начал топить за аркадовскую Эврику?
А как же:хочешь АДА купи "воздух" в Аркада?
Как Эврику могут заселить к осени когда аркада к ней должные коммуникации ещё не начала строить?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:15

  striped написав:
  Прохожий написав:
  striped написав:А Киев, лет через 50, можно будет нормально отреставрировать и сделать нормальным туристическим местом, приносящим проценты ВВП бюджету, а не дотационным апока[b]полиптическим местом, которым он является сегодня.

Киев апокаполиптический и дотационный? риали?
вы не брат трибеки случайно? а дамбас кормит всю Украину???
откуда пишете?


т.е. когда сказать нечего, начинаются ярлыки :) ну-ну. Рили, рили май диар фриенд.

Наверное от чрезмерного богатства самая свежая станция метро открылась аж в 2013 году, а сегодня Киев возьмет 50 миллионов евро кредита для обновления городского транспорта
http://kontrakty.ua/article/116842

И Борисполю (аэропорту) дают льготное налогообложение чтобы они хоть парковку достроили :))

Отнимите от киевских налогов налоги, которые платят центральные офисы корпораций (и на которые работают жители ВСЕХ регионов) и давайте посмотрим на его профицитность. Кто бюджетообразующие предприятия Киева? Строители? Или таксисты с официантами? Или НБУ с Радой?

СТОП!
нечего сказать???
ну-ну...
вы написали: на сегодня Киев дотационный апокалиптический город
пук в лужу. не?
и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте... :shock:

"Кто бюджетообразующие предприятия Киева?"
реально дамбас в голове! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:32

  striped написав:
  innamax2008 написав:Пивзавод "Оболонь", Завод "Полиграфмаш"-продает полиграфическое оборудование по всему миру, "Микроны" на Петровке делают формы для Даймлера, БМВ. Вы многого не знаете.


Я не понимаю - это на ветке так зомбируют, что люди теряют способности к общению и появляются менторский тон, издевки, завуалированные оскорбления и поддевки? Вроде не школьный форум, вроде взрослые люди и через одного пытаются доказать что у них длиннее и толще. Что вы тут тогда делаете, если вы такие золотые?

Да, я многого не знаю - признаю. Потому в выходной день позволил себе убить чуток времени и посмотреть что же я не знал. Посмотрел - да, грустновастенько у нас в Украине дела. Заводов в списке крупнейших налогоплательщиков осталось вот совсем немного. Строителей - даже не зацепились за глаз.
Конкретно из Киева - да, есть Оболонь в топ100. И Фармак. И еще можно за уши притянуть Аэропорт Борисполь. Все - рил дил Киев кончился.

Но Оболонь даже в своем отраслевом хит-параде не засветилась, ее обошли
ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" – 2 554 млн грн
ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" – 1 581 млн грн

Фармак - 526,5 млн грн

Для сравнения:
ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" – 2 865 млн грн
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" – 1 643 млн грн
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" – 3 339 млн грн
ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" – 2 036 млн грн
ТОВ "НОВА ПОШТА" – 1 158млн грн

Желающие найти еще кого-то из нераспиленных заводов Киева, формирующих его профицит, прошу - http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 24207.html

Всем добра - его что-то совсем не хватает здесь

Да про Киевскую табачку забыл. Если что Прилуцкая табачка платит налогов побольше металлургов, не слежу за ней, но раньше входила в 10-ку крупнейших плательщиков в Украине, Киевская наверно не на много отстаёт. Ну и Кевский торт производства Рошен в Нью Йорке продают.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:44

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.
А щас на правом берегу не в центре прямо пустыня

Сейчас на правом берегу, жизнь мегаполиса умирает сразу за Лыбидской. Осенью сдвинется в сторону Теремков.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:46

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Киев из местечкового города, становится мегаполисом только в этом году. Заселят Эврику и на Правом берегу начнёт бурлить жизнь не только в центре. Ждите сентября и увидите.

Уня ты шо халтурку взял или в шпагате переобулся и начал топить за аркадовскую Эврику?
А как же:хочешь АДА купи "воздух" в Аркада?
Как Эврику могут заселить к осени когда аркада к ней должные коммуникации ещё не начала строить?

Там ничего строить не нужно, всё построили ещё в 2011-2012 годах. Нужно просто подключится. Оркада ещё пару "песочниц" продаст и подключит сразу 10 домов. Население сразу на 6000 увеличится.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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