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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 кві, 2018 21:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати кто на Винде сидит перегрузите компы.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 21:56
Додано: Суб 21 кві, 2018 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ви це бачили?....Я аж охринів!
...тільки Флаю - не показуйте!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 21 кві, 2018 21:59
это вопрос к модераторам, почему этого алкоголика не банят
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