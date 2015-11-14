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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 928929930931

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати кто на Винде сидит перегрузите компы.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:56

  Прохожий написав:СТОП!
нечего сказать???
ну-ну...
пук в лужу. не?
и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте... :shock:

Почему никто не обращает внимания на Прохожего? Как будто человека и нет...
Разве непонятно, что ему нужна наша помощь!
Не будьте безразличны. Человек пропадает.
UA
 
Повідомлень: 2664
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ви це бачили?....Я аж охринів!

...тільки Флаю - не показуйте! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:59

  UA написав:
  Прохожий написав:СТОП!
нечего сказать???
ну-ну...
пук в лужу. не?
и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте... :shock:

Почему никто не обращает внимания на Прохожего? Как будто человека и нет...
Разве непонятно, что ему нужна наша помощь!
Не будьте безразличны. Человек пропадает.

это вопрос к модераторам, почему этого алкоголика не банят
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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