Додано: Суб 21 кві, 2018 22:28

flyman написав: 1. таке враження, що на учотках ККЦ і Первий змінилися оператори (стало обох приємніше читати)

3. нічого поганого в житті в оренді нема, навпаки привчає до мінімалізму і до того, що "життя це подорож" 1. таке враження, що на учотках ККЦ і Первий змінилися оператори (стало обох приємніше читати)3. нічого поганого в житті в оренді нема, навпаки привчає до мінімалізму і до того, що "життя це подорож"

1 + вот еще бы на учотке Второй сменился оператор и вобще не ветка, а рай3 это точно- время от времени с грустью вспоминаю безлошадное время- все необходимое включая трапезный харч на несколько дней при поездках за город на транспорте помещалось в рюкзачок и авоську.с появлением экипажа все поменялось- в одну строну едет перегруженый крайне-, обратно жизненно необходимым..upd недавно товарищ пересел с очень немаленького седана на GLS- жалуется трудно парковаться. я грю ну ниче, поездишь полгода и пересядешь на ML. а он говорит не, у меня трое детей и вещи, а в ML маленький багажник. подумалось, что 20 лет назад у него всё и все поместились бы в дедову "копейку", еще и пару попутчиков в самый раз подобрать..