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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати кто на Винде сидит перегрузите компы.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:56

  Прохожий написав:СТОП!
нечего сказать???
ну-ну...
пук в лужу. не?
и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте... :shock:

Почему никто не обращает внимания на Прохожего? Как будто человека и нет...
Разве непонятно, что ему нужна наша помощь!
Не будьте безразличны. Человек пропадает.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ви це бачили?....Я аж охринів!

...тільки Флаю - не показуйте! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:59

  UA написав:
  Прохожий написав:СТОП!
нечего сказать???
ну-ну...
пук в лужу. не?
и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте... :shock:

Почему никто не обращает внимания на Прохожего? Как будто человека и нет...
Разве непонятно, что ему нужна наша помощь!
Не будьте безразличны. Человек пропадает.

это вопрос к модераторам, почему этого алкоголика не банят
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:07

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:СТОП!
нечего сказать???
ну-ну...
пук в лужу. не?
и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте... :shock:

Почему никто не обращает внимания на Прохожего? Как будто человека и нет...
Разве непонятно, что ему нужна наша помощь!
Не будьте безразличны. Человек пропадает.

это вопрос к модераторам, почему этого алкоголика не банят

Вы хотите чтобы человек в одиночестве спивался?
Способность складывать из слов предложения он уже практически потерял.
Пусть пишет, возможно это его последний мостик с социумом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:10

  innamax2008 написав:
  striped написав:Желающие найти еще кого-то из нераспиленных заводов Киева, формирующих его профицит, прошу - http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 24207.html
Всем добра - его что-то совсем не хватает здесь

Если что Прилуцкая табачка платит налогов побольше металлургов, не слежу за ней, но раньше входила в 10-ку крупнейших плательщиков в Украине, Киевская наверно не на много отстаёт. Ну и Кевский торт производства Рошен в Нью Йорке продают.

вообще-то имхо- платят курцы акциз
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:13

  Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас на правом берегу, жизнь мегаполиса умирает сразу за Лыбидской. Осенью сдвинется в сторону Теремков.

и слава богу, на Выставке еще остались тихие зеленые кварталы.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:20

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас на правом берегу, жизнь мегаполиса умирает сразу за Лыбидской. Осенью сдвинется в сторону Теремков.

и слава богу, на Выставке еще остались тихие зеленые кварталы.

с тихими алкоголиками и тихими наркоманами :)
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Голосеево в этом году поломает парадигму ПОХа среди понаехов. потом его правда поломает Веник. Но это в перспективе 2-х лет.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:28

  flyman написав:1. таке враження, що на учотках ККЦ і Первий змінилися оператори (стало обох приємніше читати)
3. нічого поганого в житті в оренді нема, навпаки привчає до мінімалізму і до того, що "життя це подорож"

1 + вот еще бы на учотке Второй сменился оператор и вобще не ветка, а рай
3 это точно- время от времени с грустью вспоминаю безлошадное время- все необходимое включая трапезный харч на несколько дней при поездках за город на транспорте помещалось в рюкзачок и авоську.
с появлением экипажа все поменялось- в одну строну едет перегруженый крайне-, обратно жизненно необходимым..
upd недавно товарищ пересел с очень немаленького седана на GLS- жалуется трудно парковаться. я грю ну ниче, поездишь полгода и пересядешь на ML. а он говорит не, у меня трое детей и вещи, а в ML маленький багажник. подумалось, что 20 лет назад у него всё и все поместились бы в дедову "копейку", еще и пару попутчиков в самый раз подобрать..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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