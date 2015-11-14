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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 кві, 2018 21:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати кто на Винде сидит перегрузите компы.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 21 кві, 2018 21:56
Додано: Суб 21 кві, 2018 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ви це бачили?....Я аж охринів!
...тільки Флаю - не показуйте!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 21 кві, 2018 21:59
это вопрос к модераторам, почему этого алкоголика не банят
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:07
Вы хотите чтобы человек в одиночестве спивался?
Способность складывать из слов предложения он уже практически потерял.
Пусть пишет, возможно это его последний мостик с социумом.
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:10
вообще-то имхо- платят курцы акциз
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:13
и слава богу, на Выставке еще остались тихие зеленые кварталы.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:20
с тихими алкоголиками и тихими наркоманами
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Голосеево в этом году поломает парадигму ПОХа среди понаехов. потом его правда поломает Веник. Но это в перспективе 2-х лет.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:28
1 + вот еще бы на учотке Второй сменился оператор и вобще не ветка, а рай
3 это точно- время от времени с грустью вспоминаю безлошадное время- все необходимое включая трапезный харч на несколько дней при поездках за город на транспорте помещалось в рюкзачок и авоську.
с появлением экипажа все поменялось- в одну строну едет перегруженый крайне-, обратно жизненно необходимым..
upd недавно товарищ пересел с очень немаленького седана на GLS- жалуется трудно парковаться. я грю ну ниче, поездишь полгода и пересядешь на ML. а он говорит не, у меня трое детей и вещи, а в ML маленький багажник. подумалось, что 20 лет назад у него всё и все поместились бы в дедову "копейку", еще и пару попутчиков в самый раз подобрать..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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