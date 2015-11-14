если искать специально, везде найдете. ну может кроме модных МОПов, откуда их выгоняют сцаной тряпкой. хотя не факт, и среди жильцов попадаются. только пахнут хорошо.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 22:35
если искать специально, везде найдете. ну может кроме модных МОПов, откуда их выгоняют сцаной тряпкой. хотя не факт, и среди жильцов попадаются. только пахнут хорошо.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:57
сдаст за 6+комм как пить дать: район зеленый, обжитой, этаж самый лучший, до метро 4 минуты, сейчас и летом- удовольствия, в отличие от говностроек с пескоструем в морду лица, с парковкой в принципе нет проблем.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 21 кві, 2018 23:51
ну это мог только больной построить. или араб какой-то.
вспомнилась иллюстрация красивого лондонского классического особняка. я долго смотрел на фото и, как имеющий некоторое представление об архитектуре, не мог понять, что с ним не так и почему это с него ржут.
и только прочитав текст- дошло: багатый из советских снес "устаревший" дом и отгрохал новенький классический особняк, который стал бельмом в аристократическом районе с постройками 200+ летней давности.
если кому антиресно, ален де боттон "архитектура счастья"
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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