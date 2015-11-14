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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас на правом берегу, жизнь мегаполиса умирает сразу за Лыбидской. Осенью сдвинется в сторону Теремков.

и слава богу, на Выставке еще остались тихие зеленые кварталы.

с тихими алкоголиками и тихими наркоманами :)

если искать специально, везде найдете. ну может кроме модных МОПов, откуда их выгоняют сцаной тряпкой. хотя не факт, и среди жильцов попадаются. только пахнут хорошо.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

как думаете за 5300 грн. сдадите? смотрим на демографию 24 апреля и думаем, кому оно нужно.

сдаст за 6+комм как пить дать: район зеленый, обжитой, этаж самый лучший, до метро 4 минуты, сейчас и летом- удовольствия, в отличие от говностроек с пескоструем в морду лица, с парковкой в принципе нет проблем.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлень: 1178
З нами з: 07.08.17
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 23:51

  airmax78 написав:
  innamax2008 написав:Так они и живут сейчас: на работе, в ресторане, лексусе, раз в квартал в круиз вокруг Америки или Австралии, на ледники огненной земли смотреть или пингвинов. Считают и покупают вместо модных МОПов экскаватор или погружчик, станки. Улучшают свою любимую игрушку - бизнес.

Это какие-то книжные бизнесмены из Швеции - Ингвары Кампрады. Точно не украинские. Украинские вот так живут:
https://censor.net.ua/photo_news/237120 ... toreportaj

ну это мог только больной построить. или араб какой-то.
вспомнилась иллюстрация красивого лондонского классического особняка. я долго смотрел на фото и, как имеющий некоторое представление об архитектуре, не мог понять, что с ним не так и почему это с него ржут.
и только прочитав текст- дошло: багатый из советских снес "устаревший" дом и отгрохал новенький классический особняк, который стал бельмом в аристократическом районе с постройками 200+ летней давности.
если кому антиресно, ален де боттон "архитектура счастья"
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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