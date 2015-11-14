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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:17
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, вчера попал в небольшое ДТП. Во второй раз столкнулся с новой полицией. Должен сказать: только позитивные впечатления.
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:24
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:48
Додано: Нед 22 кві, 2018 14:26
es77 Каналу быть. Хотя, как можно прочитать из истории Русановки, запощенной конговцем, планировать каналы, а потом передумать их делать - этим киевлян не удивишь. Главное чтобы дома достроили.
Додано: Нед 22 кві, 2018 14:30
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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