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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:07

Ребята, это фото прекрасно.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:17

  airmax78 написав:Ребята, это фото прекрасно.
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А ЗАКОННО?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, вчера попал в небольшое ДТП. Во второй раз столкнулся с новой полицией. Должен сказать: только позитивные впечатления.
airmax78
 
Повідомлень: 24374
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:24

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:Ребята, это фото прекрасно.

А ЗАКОННО?

Парковаться на местах для инвалидов? Думаю, что нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:48

  Loft написав:ПостАпокалипсис для мечты Макса

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Это шо ?
Обесчанный канал на Рыбальском ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:26

es77 Каналу быть. Хотя, как можно прочитать из истории Русановки, запощенной конговцем, планировать каналы, а потом передумать их делать - этим киевлян не удивишь. Главное чтобы дома достроили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:30

  airmax78 написав:Ребята, это фото прекрасно.
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якщо це не твоя блRха
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:00

  flyman написав:якщо це не твоя блRха

Беда в том, что через 30 мин там были запаркованы уже два авто, одно из которых, в самом деле на б***.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:25

  airmax78 написав:
  flyman написав:якщо це не твоя блRха

Беда в том, что через 30 мин там были запаркованы уже два авто, одно из которых, в самом деле на б***.

тобто після короткої радості маєш 2хРозчарування
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 929930931932
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