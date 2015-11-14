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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 930931932933

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

і так, планується перша вилазка щодо оточення Києва кавалірками.
об"єкт під прицілом
https://welcome-home.com.ua/apartment_complex/wh-stetsenka/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

https://gdevkievezhithorosho.com/2016/06/%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B3-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
https://gdevkievezhithorosho.com/2018/02/%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F-%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/
має стратегічний вихід маршрутками на м.Академістечко і м.Сирець
що скажуть хперди, як щодо забудовника ("Фундамент"), надійний?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:54

  flyman написав:і так, планується перша вилазка щодо оточення Києва кавалірками.
об"єкт під прицілом
https://welcome-home.com.ua/apartment_complex/wh-stetsenka/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

має стратегічний вихід маршрутками на м.Академістечко і м.Сирець
що скажуть хперди, як щодо забудовника ("Фундамент"), надійний?

Так там же уже готовые дома стоят. Отпиши по чём самая дешёвая квартира там.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, кто будет следующим мэром Киева?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  flyman написав:і так, планується перша вилазка щодо оточення Києва кавалірками.
об"єкт під прицілом
https://welcome-home.com.ua/apartment_complex/wh-stetsenka/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

має стратегічний вихід маршрутками на м.Академістечко і м.Сирець
що скажуть хперди, як щодо забудовника ("Фундамент"), надійний?

Так там же уже готовые дома стоят. Отпиши по чём самая дешёвая квартира там.

вроді ціник від 540000 грн. на ще не збудоване
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:40

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати, кто будет следующим мэром Киева?

кличко
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:40

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  flyman написав:і так, планується перша вилазка щодо оточення Києва кавалірками.
об"єкт під прицілом
https://welcome-home.com.ua/apartment_complex/wh-stetsenka/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

має стратегічний вихід маршрутками на м.Академістечко і м.Сирець
що скажуть хперди, як щодо забудовника ("Фундамент"), надійний?

Так там же уже готовые дома стоят. Отпиши по чём самая дешёвая квартира там.

вроді ціник від 540000 грн. на ще не збудоване

за готовую?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:51

  Оранжевый-хит сезона написав:
  flyman написав:і так, планується перша вилазка щодо оточення Києва кавалірками.
об"єкт під прицілом
https://welcome-home.com.ua/apartment_complex/wh-stetsenka/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

має стратегічний вихід маршрутками на м.Академістечко і м.Сирець
що скажуть хперди, як щодо забудовника ("Фундамент"), надійний?

Так там же уже готовые дома стоят. Отпиши по чём самая дешёвая квартира там.

вроді ціник від 540000 грн. на ще не збудоване[/quote]
за готовую?[/quote]
Смотрю ажиотаж начинается, все торопятся вскочить в уходящий поезд, а он все ближе к ипеням едет)
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:52

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:якщо це не твоя блRха

Беда в том, что через 30 мин там были запаркованы уже два авто, одно из которых, в самом деле на б***.

Так а смысл в эвакуации? Чтобы подкормить "правильных" владельцев эвакуаторов и штрафплощадок? Какое КПД работы полиции в данном случае?
ИМХО более эффективно методично штрафовать всех неправильно припаркованных.

А как их оштрафуешь? Ждать 2-3 часа, пока выйдет из Гулливера? Как только можно будет оставлять штрафы на лобовом под дворником - тогда, конечно, эвакуировать только если реально мешает. Хотя здесь, формально, мешала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:57

  remark написав:Смотрю ажиотаж начинается, все торопятся вскочить в уходящий поезд, а он все ближе к ипеням едет)

який ажіотаж? де ажіотаж?
ти ще напиши "дехфіцит" :mrgreen:
я приглядаюсь до об"єктів в локації в пішій доступності до рейкового транспорта (електрички), і може, літом щось братиму по "акційних цінах"

Загідно Влада422/Трибеки для панелі доступний жлоб ремонт - поклєів обойки на панель, помалював краской - і перша здача понаєхам за 15% річних в у.е.

К цим іпеням, є надія, що буде поближче протягнуте метро (або м.Новобіличі або м.Вингорадар).
А прицентральний Оранж так і останецця без близького метра.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О-о. Тест на цыган пройден. https://strana.ua/news/137190-novosti-k ... romov.html
airmax78
 
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  #<1 ... 930931932933
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