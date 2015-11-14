об"єкт під прицілом
має стратегічний вихід маршрутками на м.Академістечко і м.Сирець
що скажуть хперди, як щодо забудовника ("Фундамент"), надійний?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 кві, 2018 18:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
і так, планується перша вилазка щодо оточення Києва кавалірками.
об"єкт під прицілом
має стратегічний вихід маршрутками на м.Академістечко і м.Сирець
що скажуть хперди, як щодо забудовника ("Фундамент"), надійний?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 22 кві, 2018 18:54
Так там же уже готовые дома стоят. Отпиши по чём самая дешёвая квартира там.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 19:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, кто будет следующим мэром Киева?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:38
вроді ціник від 540000 грн. на ще не збудоване
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:40
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:40
за готовую?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:51
вроді ціник від 540000 грн. на ще не збудоване[/quote]
за готовую?[/quote]
Смотрю ажиотаж начинается, все торопятся вскочить в уходящий поезд, а он все ближе к ипеням едет)
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:52
А как их оштрафуешь? Ждать 2-3 часа, пока выйдет из Гулливера? Как только можно будет оставлять штрафы на лобовом под дворником - тогда, конечно, эвакуировать только если реально мешает. Хотя здесь, формально, мешала.
Додано: Нед 22 кві, 2018 19:57
який ажіотаж? де ажіотаж?
ти ще напиши "дехфіцит"
я приглядаюсь до об"єктів в локації в пішій доступності до рейкового транспорта (електрички), і може, літом щось братиму по "акційних цінах"
Загідно Влада422/Трибеки для панелі доступний жлоб ремонт - поклєів обойки на панель, помалював краской - і перша здача понаєхам за 15% річних в у.е.
К цим іпеням, є надія, що буде поближче протягнуте метро (або м.Новобіличі або м.Вингорадар).
А прицентральний Оранж так і останецця без близького метра.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 22 кві, 2018 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О-о. Тест на цыган пройден.
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