RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 931932933934

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 763
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
163
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
120
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
143
Якість будівництва
15%
116
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:41

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:Ребята, это фото прекрасно.
Зображення

А ЗАКОННО?

А вам шашечки, или ехать?(с)
reus
 
Повідомлень: 3271
З нами з: 21.03.12
Подякував: 206 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:05

Обана.
Инвестиционные договора на покупку воздуха можно отслеживать имея "своего" нотариуса
Как и раньше, инвестиция квартир в ЖК Welcome Home на Стеценка оформляется через инвестиционный договор (почитать об этом формате инвестирования можно здесь), который инвестор заключает с КУА «Инвест-Консалтинг» (действует от имени фонда «Прайм Инвестмент»). В отделе продаж говорят, что этот договор регистрируется нотариально и это обойдется покупателю в 1,5 тыс. грн.После сдачи дома в эксплуатацию и присвоения ему адреса, заключается договор купли-продажи недвижимости.

Кто там спрашивал откуда у апра риелт данные о продажах "воздуха" в Киеве - "Волобуев вот вам ...меч".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22782
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:19

  flyman написав:і так, планується перша вилазка щодо оточення Києва кавалірками.
об"єкт під прицілом
https://welcome-home.com.ua/apartment_complex/wh-stetsenka/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

https://gdevkievezhithorosho.com/2016/06/%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B3-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
https://gdevkievezhithorosho.com/2018/02/%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F-%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/
має стратегічний вихід маршрутками на м.Академістечко і м.Сирець
що скажуть хперди, як щодо забудовника ("Фундамент"), надійний?

Флаймен - СГ Фундамент считай конечные выгодополучатели "сладкая парочка" Славка Непоп и Мишка Голица.
Как минимум это кидалово на сроки от 9 месяцев и более. А ежели какой форс мажор в стране нарисуеться или личные траблы того же Непопа так крайний будет покупатель воздуха и долгострой, в лучшем случае, гарантирован.
"На последние" или на заёмные инвестиции в объекты славки непопа и мишки голицы - РЕШИТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
А чего от покупки гостинок уже отказался? Тут флашмиго дал инфо что купил 1к хрущ на БВМ меньше чем за 15 куе. Читал?
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 22 кві, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22782
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:23

Антея не видели?
Может пока снова приняться за попкорн - народ на стоянке вместо забора снесенного КП Благоустрий огораживает стоянку сеткой рабицей.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22782
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Популизм, и связанная с ним эмисионная гривна это то что в этом году поддержит рынок первички в Украине. Потом правда придётся пожинать плоды в виде инфляции.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18433
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 931932933934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Оранжевый-хит сезона, stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1061, 1062, 1063
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10622 1927025
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 22:03
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21737
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98772
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9868)
22.04.2018 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.