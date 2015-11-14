А вам шашечки, или ехать?(с)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 кві, 2018 20:41
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:05
Обана.
Инвестиционные договора на покупку воздуха можно отслеживать имея "своего" нотариуса
Кто там спрашивал откуда у апра риелт данные о продажах "воздуха" в Киеве - "Волобуев вот вам ...меч".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:19
Флаймен - СГ Фундамент считай конечные выгодополучатели "сладкая парочка" Славка Непоп и Мишка Голица.
Как минимум это кидалово на сроки от 9 месяцев и более. А ежели какой форс мажор в стране нарисуеться или личные траблы того же Непопа так крайний будет покупатель воздуха и долгострой, в лучшем случае, гарантирован.
"На последние" или на заёмные инвестиции в объекты славки непопа и мишки голицы - РЕШИТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
А чего от покупки гостинок уже отказался? Тут флашмиго дал инфо что купил 1к хрущ на БВМ меньше чем за 15 куе. Читал?
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 22 кві, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:23
Антея не видели?
Может пока снова приняться за попкорн - народ на стоянке вместо забора снесенного КП Благоустрий огораживает стоянку сеткой рабицей.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Популизм, и связанная с ним эмисионная гривна это то что в этом году поддержит рынок первички в Украине. Потом правда придётся пожинать плоды в виде инфляции.
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