Додано: Нед 22 кві, 2018 21:23

Антея не видели?

Может пока снова приняться за попкорн - народ на стоянке вместо забора снесенного КП Благоустрий огораживает стоянку сеткой рабицей.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.