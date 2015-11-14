А вам шашечки, или ехать?(с)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 кві, 2018 20:41
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:05
Обана.
Инвестиционные договора на покупку воздуха можно отслеживать имея "своего" нотариуса
Кто там спрашивал откуда у апра риелт данные о продажах "воздуха" в Киеве - "Волобуев вот вам ...меч".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:19
Флаймен - СГ Фундамент считай конечные выгодополучатели "сладкая парочка" Славка Непоп и Мишка Голица.
Как минимум это кидалово на сроки от 9 месяцев и более. А ежели какой форс мажор в стране нарисуеться или личные траблы того же Непопа так крайний будет покупатель воздуха и долгострой, в лучшем случае, гарантирован.
"На последние" или на заёмные инвестиции в объекты славки непопа и мишки голицы - РЕШИТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
А чего от покупки гостинок уже отказался? Тут флашмиго дал инфо что купил 1к хрущ на БВМ меньше чем за 15 куе. Читал?
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 22 кві, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:23
Антея не видели?
Может пока снова приняться за попкорн - народ на стоянке вместо забора снесенного КП Благоустрий огораживает стоянку сеткой рабицей.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Популизм, и связанная с ним эмисионная гривна это то что в этом году поддержит рынок первички в Украине. Потом правда придётся пожинать плоды в виде инфляции.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:15
о, ща будет битва двух титанов от аналитики
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пресыщение рынка аренды в Киеве, наконец то даст возможность нормальному экономическому росты в стране. Улучшатся потребительские настроения населения. Изменятся транспортные потоки внутри Киева.
А "вишенкой на торте" станет ввод в эксплуатацию множества квартир "бизнес класса" осенью. Это окончательно расставит все точки. Будет поверженна гегемония "прокурорского тупика". И вообще представления о элитности и престижности здорово поменяются. У Макса есть шанс дождаться !
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:31
Активность на первичке в апреле этого года была значительно меньше чем год назад. Но и обьектов поменьше. Мало кто стартует с новыми проектами кроме "монстров". Вообще на первичке уже в сентябре будет мало обьектов для инвестирования. Народ тяготеет к большим, много очередным обьектам где около 10 домов. 2018-2020 года будут именно за этими обьектами. Всякие Оранж сити на 8 домов, Фемели и фриендс на 11 домов, Файна таун, Республика, Замковецкой, Варшавский и прочие такого же размера. Обратите внимение что ДБК-4 закончив акцент, продолжает строить Зэ Лейкс и не начинает ничего нового. Интергал тоже тормознулся. Ковальская никак ни начнёт на Воскресенке.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А вообще, запуск на ремонты в Эврику 1 июня, это для КРЖН будет покруче чем запуск Мордора. Жаль только что ждали этого момента инвесторы почти три года.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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