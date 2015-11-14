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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 933934935936>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 769
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
165
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
121
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
144
Якість будівництва
15%
117
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 06:34

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще, запуск на ремонты в Эврику 1 июня, это для КРЖН будет покруче чем запуск Мордора. Жаль только что ждали этого момента инвесторы почти три года.

Жаль конечно, в результате дождались роста вместо обвала(

А что уже рост? :shock: Тут старое продать не могут, ЖК Старокиевский уже по 1000 долл./метр.https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/luchsh ... b1e98064b5
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:02

  Оранжевый-хит сезона написав: Обратите внимение что ДБК-4 закончив акцент, продолжает строить Зэ Лейкс и не начинает ничего нового... Ковальская никак ни начнёт на Воскресенке.

Как бы ДБК неделю назад устраивала полузакрытую распродажу ходовых планировок в Навигаторе/Балтийском па 13500. А что Ковальская должна была начать на Воскресенке? Райончик мне интересен
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:13

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Обратите внимение что ДБК-4 закончив акцент, продолжает строить Зэ Лейкс и не начинает ничего нового... Ковальская никак ни начнёт на Воскресенке.

Как бы ДБК неделю назад устраивала полузакрытую распродажу ходовых планировок в Навигаторе/Балтийском па 13500. А что Ковальская должна была начать на Воскресенке? Райончик мне интересен
Можно поподробнее, что за комплекс у ДБК? Спасибо.
vst
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада постепенно готовит инфраструктуру к патриотике-2, строят мост на остров с коммуникациями, продолжение Григоренка, порядка 40 домов в планах.
vst
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:34

  vst написав:
  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Обратите внимение что ДБК-4 закончив акцент, продолжает строить Зэ Лейкс и не начинает ничего нового... Ковальская никак ни начнёт на Воскресенке.

Как бы ДБК неделю назад устраивала полузакрытую распродажу ходовых планировок в Навигаторе/Балтийском па 13500. А что Ковальская должна была начать на Воскресенке? Райончик мне интересен
Можно поподробнее, что за комплекс у ДБК? Спасибо.

ЖК Навигатор. пер.Балтийский 23.
Там промзона. ДБК-4 хочет там построить 4 дома по 25 этажей (2 дома по 6 секций и 2 дома по 4 секции).
Расположение домов по типу домов в ЖК Мордор - 3 дома ввиде буквы П , а четвёртый дом в средине этой буквы П. Вообщем будет ЖК Мордор №2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:58

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Обратите внимение что ДБК-4 закончив акцент, продолжает строить Зэ Лейкс и не начинает ничего нового... Ковальская никак ни начнёт на Воскресенке.

Как бы ДБК неделю назад устраивала полузакрытую распродажу ходовых планировок в Навигаторе/Балтийском па 13500. А что Ковальская должна была начать на Воскресенке? Райончик мне интересен

Может путаю, но это наверное не Воскресенка, а уже Русановка. На Воссоединения кажется. Короче слышал краем уха что там проблемы с местными жителями.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:29

  zahar_ написав:
  flyman написав:і так, планується перша вилазка щодо оточення Києва кавалірками.
об"єкт під прицілом
https://welcome-home.com.ua/apartment_complex/wh-stetsenka/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

https://gdevkievezhithorosho.com/2016/06/%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B3-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
https://gdevkievezhithorosho.com/2018/02/%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F-%D0%B6%D0%BA-welcome-home-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/
має стратегічний вихід маршрутками на м.Академістечко і м.Сирець
що скажуть хперди, як щодо забудовника ("Фундамент"), надійний?

Флаймен - СГ Фундамент считай конечные выгодополучатели "сладкая парочка" Славка Непоп и Мишка Голица.
Как минимум это кидалово на сроки от 9 месяцев и более. А ежели какой форс мажор в стране нарисуеться или личные траблы того же Непопа так крайний будет покупатель воздуха и долгострой, в лучшем случае, гарантирован.
"На последние" или на заёмные инвестиции в объекты славки непопа и мишки голицы - РЕШИТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
А чего от покупки гостинок уже отказался? Тут флашмиго дал инфо что купил 1к хрущ на БВМ меньше чем за 15 куе. Читал?

Читав.
По не рухомості відчуття двояке.
З одного боку чешуться копита в бетон.
А з друго боку чітко видно, що спадний тренд продовжується, тільки у зв"язку із сезонним коливанням трохи подорожчало в у.е.
Щодо "welcome-home", то ціна на рівні Оранжа, але місце більше перспективніше на майбутнє. І в мене склалося враження, що там сильно не подорожчало за останній рік. І можна роботи жлоб-ремонт в панельці (дешевше чим буде в моноліті). І низьковисотна забудова. І по 4 кв. на площадці.
І є розсрочка.
З іншого боку, є ще варіанти в Ірпені\Бучі, і в будь-якому випадку буду чекати якихось подій (може телепортнусь в Польщу\Німеччину, та підростаюче покоління збирається поступати у вуз), та й цоколь ще не переварив (тре хоч пожити літом та зробити жлоб-ремонт, бо поки що там тільки сральнік, умивальнік, шконка і табуретка), і, можливо здати в оренду.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:30

  BIGor написав:
  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще, запуск на ремонты в Эврику 1 июня, это для КРЖН будет покруче чем запуск Мордора. Жаль только что ждали этого момента инвесторы почти три года.

Жаль конечно, в результате дождались роста вместо обвала(

А что уже рост? :shock: Тут старое продать не могут, ЖК Старокиевский уже по 1000 долл./метр.https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/luchsh ... b1e98064b5

Странно, конечно. Такой отличный ЖК (по Эгоисту). И люди обеспеченные поселились, с фантазией: стеклятся каждый по-своему красиво, а не все уныло одинаково. И кондерами постепенно фасад облагораживают. Люблю такое.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Активность на первичке в апреле этого года была значительно меньше чем год назад. Но и обьектов поменьше.

Трактор в поли тун-дудун
У нас уня прогнозун viewtopic.php?p=4351439#p4351439
[quote="4351436:Оранжевый-хит сезона"]
всё нормально, апрель месяц продаж, застройщики на кинули по 500 - 1000 гривен на метре [quote]
Вывод что уня туфтогон прямо напрашивается, когда читаешь его прАгнозы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:33

  hxbbgaf написав::? :? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!

Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований.


У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800.

В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке...



Вдумчиво перечитал самый первый пост данной ветки от 2009 года.

Уже можно делать выводы- 9 лет прошло.

1) даже самые упоротые не верят сейчас в с/с в 2000 грн/метр. С/с за эти годы - ракетой вверх (в гривне), а это наталкивает на мысль, что гривна не годится для накоплений на квартиру.

2) средняя зарплата как пишется в посте была 350$ по Киеву, сейчас даже выше.

При этом средняя стоимость метра - уже далеко не 1800$. Значит диспропорция выравнялась, перекоса нет..

3) Киев как был самой бедной столицей Европы, так и остался, я бы даже сказал что ситуация усугубилась. Зато жилье тоже стало самым дешевым среди Европейских столиц.

Значит #надабрать? #мынадне?
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