Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав: Обратите внимение что ДБК-4 закончив акцент, продолжает строить Зэ Лейкс и не начинает ничего нового... Ковальская никак ни начнёт на Воскресенке.
Как бы ДБК неделю назад устраивала полузакрытую распродажу ходовых планировок в Навигаторе/Балтийском па 13500. А что Ковальская должна была начать на Воскресенке? Райончик мне интересен
Можно поподробнее, что за комплекс у ДБК? Спасибо.
ЖК Навигатор. пер.Балтийский 23. Там промзона. ДБК-4 хочет там построить 4 дома по 25 этажей (2 дома по 6 секций и 2 дома по 4 секции). Расположение домов по типу домов в ЖК Мордор - 3 дома ввиде буквы П , а четвёртый дом в средине этой буквы П. Вообщем будет ЖК Мордор №2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Флаймен - СГ Фундамент считай конечные выгодополучатели "сладкая парочка" Славка Непоп и Мишка Голица. Как минимум это кидалово на сроки от 9 месяцев и более. А ежели какой форс мажор в стране нарисуеться или личные траблы того же Непопа так крайний будет покупатель воздуха и долгострой, в лучшем случае, гарантирован. "На последние" или на заёмные инвестиции в объекты славки непопа и мишки голицы - РЕШИТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. А чего от покупки гостинок уже отказался? Тут флашмиго дал инфо что купил 1к хрущ на БВМ меньше чем за 15 куе. Читал?
Читав. По не рухомості відчуття двояке. З одного боку чешуться копита в бетон. А з друго боку чітко видно, що спадний тренд продовжується, тільки у зв"язку із сезонним коливанням трохи подорожчало в у.е. Щодо "welcome-home", то ціна на рівні Оранжа, але місце більше перспективніше на майбутнє. І в мене склалося враження, що там сильно не подорожчало за останній рік. І можна роботи жлоб-ремонт в панельці (дешевше чим буде в моноліті). І низьковисотна забудова. І по 4 кв. на площадці. І є розсрочка. З іншого боку, є ще варіанти в Ірпені\Бучі, і в будь-якому випадку буду чекати якихось подій (може телепортнусь в Польщу\Німеччину, та підростаюче покоління збирається поступати у вуз), та й цоколь ще не переварив (тре хоч пожити літом та зробити жлоб-ремонт, бо поки що там тільки сральнік, умивальнік, шконка і табуретка), і, можливо здати в оренду.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Странно, конечно. Такой отличный ЖК (по Эгоисту). И люди обеспеченные поселились, с фантазией: стеклятся каждый по-своему красиво, а не все уныло одинаково. И кондерами постепенно фасад облагораживают. Люблю такое.
Оранжевый-хит сезона написав:Активность на первичке в апреле этого года была значительно меньше чем год назад. Но и обьектов поменьше.
Трактор в поли тун-дудун У нас уня прогнозун viewtopic.php?p=4351439#p4351439 [quote="4351436:Оранжевый-хит сезона"] всё нормально, апрель месяц продаж, застройщики на кинули по 500 - 1000 гривен на метре [quote] Вывод что уня туфтогон прямо напрашивается, когда читаешь его прАгнозы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
hxbbgaf написав::? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!
Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований.
У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет. Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800.
В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке...
Вдумчиво перечитал самый первый пост данной ветки от 2009 года.
Уже можно делать выводы- 9 лет прошло.
1) даже самые упоротые не верят сейчас в с/с в 2000 грн/метр. С/с за эти годы - ракетой вверх (в гривне), а это наталкивает на мысль, что гривна не годится для накоплений на квартиру.
2) средняя зарплата как пишется в посте была 350$ по Киеву, сейчас даже выше.
При этом средняя стоимость метра - уже далеко не 1800$. Значит диспропорция выравнялась, перекоса нет..
3) Киев как был самой бедной столицей Европы, так и остался, я бы даже сказал что ситуация усугубилась. Зато жилье тоже стало самым дешевым среди Европейских столиц.