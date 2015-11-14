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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 934935936937938>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 773
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
166
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
122
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
145
Якість будівництва
15%
118
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:43

  Tribeca написав:
  hxbbgaf написав::? :? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!

Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований.


У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800.

В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке...



Вдумчиво перечитал самый первый пост данной ветки от 2009 года.

Уже можно делать выводы- 9 лет прошло.

1) даже самые упоротые не верят сейчас в с/с в 2000 грн/метр. С/с за эти годы - ракетой вверх (в гривне), а это наталкивает на мысль, что гривна не годится для накоплений на квартиру.

Натаха ты в курсе какой курс был в сентябре 2009 когда писался пост? Посчитай сколько тогда в долларах было 2000 грн и доложи форуму.
Насчёт - "гривна не годится для накоплений на квартиру."- то сколько тебе можно растолковывать, что валюта КРЖН ДОЛЛАР.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:47

Tribeca Тоже часто об этом думаю. Все так, если бы не одно НО. Массовый выезд из страны трудоспособного населения и молодежи. Дети знакомых, поступающие в зарубежные вузы - это уже даже не часто встречающиеся случаи - это уже стандартная практика. По крайней мере среди моих знакомых. Теперь тяжелее найти тех, кто поступает в киевские вузы, чем тех, кто едет учиться заграницу. Вернется ли кто-то из них после учебы? Сильно сомневаюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:53

  airmax78 написав:Tribeca Тоже часто об этом думаю. Все так, если бы не одно НО. Массовый выезд из страны трудоспособного населения и молодежи. Дети знакомых, поступающие в зарубежные вузы - это уже даже не часто встречающиеся случаи - это уже стандартная практика. По крайней мере среди моих знакомых. Теперь тяжелее найти тех, кто поступает в киевские вузы, чем тех, кто едет учиться заграницу. Вернется ли кто-то из них после учебы? Сильно сомневаюсь.



Макс, я уже писал пост о том, что если вам дороги ваши деньги - держите их подальше от Украины. Если есть активы в/на Украине - продавайте, если есть вклады в укробанках - забирайте.

Украина и деньги - это противоположные по сути явления.

Но меня после того поста забанили на неделю.

Кстати, Киев - единственное место в стране с позитивной демографией. Понаехи все равно сюда пока едут. В остальной территории страны - это даже не опа, это нечто хуже.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:16

  vst написав:Аркада постепенно готовит инфраструктуру к патриотике-2, строят мост на остров с коммуникациями, продолжение Григоренка, порядка 40 домов в планах.

Не всё так однозначно как в вашем сообщении.
В КМР по новой запущена на расмотрение петиция набравшая более 10000 голосов о создании на том месте где аркада хочет строить Патриотику-2 - Эко парка Осокорки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Пресыщение рынка аренды в Киеве, наконец то даст возможность нормальному экономическому росты в стране. Улучшатся потребительские настроения населения. Изменятся транспортные потоки внутри Киева.
А "вишенкой на торте" станет ввод в эксплуатацию множества квартир "бизнес класса" осенью. Это окончательно расставит все точки. Будет поверженна гегемония "прокурорского тупика". И вообще представления о элитности и престижности здорово поменяются. У Макса есть шанс дождаться !

Это что, цитата из Вашей маркетинговой "халтурки"?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:50

  Tribeca написав:
  hxbbgaf написав::? :? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!

Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований.


У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800.

В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке...



Вдумчиво перечитал самый первый пост данной ветки от 2009 года.

Уже можно делать выводы- 9 лет прошло.

1) даже самые упоротые не верят сейчас в с/с в 2000 грн/метр. С/с за эти годы - ракетой вверх (в гривне), а это наталкивает на мысль, что гривна не годится для накоплений на квартиру.

2) средняя зарплата как пишется в посте была 350$ по Киеву, сейчас даже выше.

При этом средняя стоимость метра - уже далеко не 1800$. Значит диспропорция выравнялась, перекоса нет..

3) Киев как был самой бедной столицей Европы, так и остался, я бы даже сказал что ситуация усугубилась. Зато жилье тоже стало самым дешевым среди Европейских столиц.

Значит #надабрать? #мынадне?

дно - 20% от піка, согласно індекса КРЖН домік.нет пік був 3000у.е. м2, то дно буде про тому ж індексі 600 у.е. м2.
Тобто трошки папізжє. Можливо після виборів 2019 і чергового девалу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:51

  Serg-ik написав:спасибо одной девушке
[b]Август 8, 2016[/b]
.... купить квартиру в ЖК «Кардинал» можно по минимальной цене. Минимальная стоимость квадратного метра сейчас составляет 25-27 тыс. грн. Но уже на этой неделе цены поднимут до уровня 28 тыс. грн — вне зависимости от площади строящейся недвижимости. Правда, ожидается, что она распространится лишь на квартиры на невысоких этажах — чем выше будет расположена квартира, тем дороже будет стоить в ней «квадрат». весомым аргументом «против» инвестиции в этот объект может служить тот факт, что Прокуратура сейчас пытается в судебном порядке разорвать договор аренды с заказчиком стройки

По ходу строительства никак не скажешь, что в этом году закончат...

Макс, благодаря Serg-ik-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же" (если верить Хьюму :D ) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:01

  J_P написав:-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же" (если верить Хьюму :D ) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...

Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:02

  airmax78 написав:Tribeca Тоже часто об этом думаю. Все так, если бы не одно НО. Массовый выезд из страны трудоспособного населения и молодежи. Дети знакомых, поступающие в зарубежные вузы - это уже даже не часто встречающиеся случаи - это уже стандартная практика. По крайней мере среди моих знакомых. Теперь тяжелее найти тех, кто поступает в киевские вузы, чем тех, кто едет учиться заграницу. Вернется ли кто-то из них после учебы? Сильно сомневаюсь.


Сколько у вас в количественном плане примеров выезда за границу на учебу и куда едут ?
За границей учиться это ... не работать за деньги, тут надо как минимум проживание оплатить, а в большинстве случае еще и обучение. Итого родителям надо иметь в кармане.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:04

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Кто смотрел оболонь возле озера?
есть такой вариант на этапе котлован
https://jk-lakehouse.com.ua/about

Самое мрачное место не Оболони: общаги, РОВД, электроподстанция, гаражи + Богатырская рядышком. Озеро кагбэ есть, но оно – как и все озёра Опечень – для купания точно не пригодно. + Укрбуд по методу Войцеховского дом тулит на невозможном пятачке.


Вы сегодня вместо UA?

Не наезжайте, Рыба-сом прав. Сравните стоимость аренды в новом доме по Богатырской 6а и квартиры такой же площади/состояния в советской вторичке сразу возле метро - и вы поймете на сколько не котируется этот новый дом.
ЛекХауз ждет та же участь (расположение, придомовая, инфраструктура)
Кстати, вчера вышел прошелся в том районе. Печалька. Да и гул от Богатырской по-моему выше санитарных норм...
J_P
 
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