Додано: Пон 23 кві, 2018 10:15

Прохожий написав: СТОП!

нечего сказать???

ну-ну...

вы написали: на сегодня Киев дотационный апокалиптический город

пук в лужу. не?

и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте...



"Кто бюджетообразующие предприятия Киева?"

реально дамбас в голове! СТОП!нечего сказать???ну-ну...вы написали:пук в лужу. не?и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте...реально дамбас в голове!

мне так хочется опуститься на Ваш уровень и ответить в Вашей манере, но я помню про то, что на Вашем уровне у Вас много больше опыта и Вы меня там легко уделаете. А потому - счастья Вам побольше в жизни, чтобы Вы подобрели и если возможно, хоть чуточку повысили свой культурный уровень.Еще раз - мне очень жаль, что Киев, под чутким космическо-спортивным руководством превратился в постапокалиптический зомбопейзаж. Мне очень хотелось бы видеть Киев именно таким, каким его сохранили бы в более ответственном обществе - как Вену, Варшаву, Прагу. Ну или хотя бы исторический центр на уровне Львова. Хотя бы так.Но нет, даже попытки говорить на эту тему - разрушения города и наследия - встречают ожесточенное сопротивление:У Києві зірвали виставку про руйнування архітектурних пам’яток містаНа виставці мали представити результати досліджень Фундації Терещенків та ГО «Київське віче» про те, в якому стані перебувають історичні будівлі міста, хто їхні власники, за якою схемою об’єкти вивели з комунальної власності і з яким наміром доводять до руйнації.Але коли гості та організатори прийшли – експонатів у фойє не було. За годину до початку події працівники консерваторії прибрали їх без жодних пояснень, хоча виставку попередньо узгодили.И да - все время профицитный город не будет брать кредитов на городской транспорт, введет нормальную прозрачную систему оплаты в метро, сделает нормальные дороги. Да хотя бы отремонтирует аварийные мосты (Шулявка, привет). А раз этого до сих пор не происходит, то значит не хватает денег. А значит - дефицитный, несмотря на красивые цифры статистики.Но перемога она такая, в головах.