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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 935936937938>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 773
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
166
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
122
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
145
Якість будівництва
15%
118
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:05

  Первый написав:
  J_P написав:-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же" (если верить Хьюму :D ) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...

Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.

Че, кафель опять дорожает?????
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:07

  J_P написав:
  Первый написав:
  J_P написав:-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ".
Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры.
Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же" (если верить Хьюму :D ) по 1500.
Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...

Вы просто супер:-)
Говорят с мая добавляют 10% и 5%.

Че, кафель опять дорожает?????

Хз. Цена Кафеля не интересует вообще. Мусор, а не материал.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так як учотка Уня опіздує із статистикою:
https://news.finance.ua/ru/news/-/424882/v-yanvare-fevrale-chislennost-naseleniya-ukrainy-sokratilas

В течение января-февраля 2018 года численность населения Украины сократилась на 40,1 тыс. человек и на 1 марта составила 42 346,3 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших – 56 живорожденных.

В течение января 2018 года численность населения Украины сократилась на 21,5 тыс. человек и на 1 февраля составила 42 364,9 тыс. человек.

В 2017 году численность населения Украины сократилась на 198,1 тыс. человек и на 1 января составила 42 386,4 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек – городское население, 15 877,5 тыс. человек – сельское
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:15

  Прохожий написав:СТОП!
нечего сказать???
ну-ну...
вы написали: на сегодня Киев дотационный апокалиптический город
пук в лужу. не?
и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте... :shock:

"Кто бюджетообразующие предприятия Киева?"
реально дамбас в голове! :mrgreen:


мне так хочется опуститься на Ваш уровень и ответить в Вашей манере, но я помню про то, что на Вашем уровне у Вас много больше опыта и Вы меня там легко уделаете. А потому - счастья Вам побольше в жизни, чтобы Вы подобрели и если возможно, хоть чуточку повысили свой культурный уровень.

Еще раз - мне очень жаль, что Киев, под чутким космическо-спортивным руководством превратился в постапокалиптический зомбопейзаж. Мне очень хотелось бы видеть Киев именно таким, каким его сохранили бы в более ответственном обществе - как Вену, Варшаву, Прагу. Ну или хотя бы исторический центр на уровне Львова. Хотя бы так.
Но нет, даже попытки говорить на эту тему - разрушения города и наследия - встречают ожесточенное сопротивление:

У Києві зірвали виставку про руйнування архітектурних пам’яток міста
На виставці мали представити результати досліджень Фундації Терещенків та ГО «Київське віче» про те, в якому стані перебувають історичні будівлі міста, хто їхні власники, за якою схемою об’єкти вивели з комунальної власності і з яким наміром доводять до руйнації.
Але коли гості та організатори прийшли – експонатів у фойє не було. За годину до початку події працівники консерваторії прибрали їх без жодних пояснень, хоча виставку попередньо узгодили.
http://life.pravda.com.ua/culture/2018/04/20/230480/

И да - все время профицитный город не будет брать кредитов на городской транспорт, введет нормальную прозрачную систему оплаты в метро, сделает нормальные дороги. Да хотя бы отремонтирует аварийные мосты (Шулявка, привет). А раз этого до сих пор не происходит, то значит не хватает денег. А значит - дефицитный, несмотря на красивые цифры статистики.

Но перемога она такая, в головах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:21

flyman 56 рожденных на 100 умерших... По естественному приросту населения, по итогам 2016го года, мы на 222м месте из 226. Если добавить к этому число выезжающих... Че-то грустно, несмотря на отличную погоду.
P.S. Реус, готовьтесь к НЛ па 1500.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Реус, готовьтесь к НЛ па 1500.

Так я давно готов. Осень не за горами, а прайсы совсем не соответствуют вашим прогнозам.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:35

  reus написав:
  airmax78 написав:Реус, готовьтесь к НЛ па 1500.

Так я давно готов. Осень не за горами, а прайсы совсем не соответствуют вашим прогнозам.

Прайс объективно сильно завышен. И вы это прекрасно понимаете. Поинтересуйтесь, сколько стоит новая очередь Тетриса. НЛ не может стоить столько же. Локейшн совсем не тот. НЛ может стоить на 20-30% дешевле. Отсюда уже и получаем ценник, фактически, равный 1.5ке за метр. Покупать дороже (НЛ, недострой) - большая глупость.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 23 кві, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:35

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Tribeca Тоже часто об этом думаю. Все так, если бы не одно НО. Массовый выезд из страны трудоспособного населения и молодежи. Дети знакомых, поступающие в зарубежные вузы - это уже даже не часто встречающиеся случаи - это уже стандартная практика. По крайней мере среди моих знакомых. Теперь тяжелее найти тех, кто поступает в киевские вузы, чем тех, кто едет учиться заграницу. Вернется ли кто-то из них после учебы? Сильно сомневаюсь.


Сколько у вас в количественном плане примеров выезда за границу на учебу и куда едут ?
За границей учиться это ... не работать за деньги, тут надо как минимум проживание оплатить, а в большинстве случае еще и обучение. Итого родителям надо иметь в кармане.

У меня под боком 6 таких примеров. Колледжи(старшие классы школы) и ВУЗы.
Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:41

[quote/]
J_P

Не наезжайте, Рыба-сом прав. Сравните стоимость аренды в новом доме по Богатырской 6а и квартиры такой же площади/состояния в советской вторичке сразу возле метро - и вы поймете на сколько не котируется этот новый дом.
ЛекХауз ждет та же участь (расположение, придомовая, инфраструктура)
Кстати, вчера вышел прошелся в том районе. Печалька. Да и гул от Богатырской по-моему выше санитарных норм...[/quote]



Смешно. Честно. Оболонь скай на берегу дороги. Но там безшумно. Какая богатырская?
Еще раз. Если бы для меня стоял выбор купить в том районе, то переплата в 40% за оболоньскай это не оправдано. Лучше лейкхауз чем 3 дом оболоньскай.

35 кгрн на котловане и мокрый фасад это за гранью добра и зла. Сори.
Да и 25 на этапе котлован на фоне 17 в обжитой вторичке на тампере это кощунство на гражданами Украины.

Смотрим чё быстрее уйдут квартиры по 25 чем по 35?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:56

  antey1969 написав:У меня под боком 6 таких примеров. Колледжи(старшие классы школы) и ВУЗы.
Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии


Мой одноклассник (из райцентра) отправил свою дочку в Польшу с сентября прошлого года. Перед этим - курсы польского, там же, в райцентре. По его словам - группы полные, желающих отправить своих детей - хватает.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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