Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ". Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры. Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же" (если верить Хьюму ) по 1500. Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...
Вы просто супер:-) Говорят с мая добавляют 10% и 5%.
J_P написав:-у и его (или не его))) девушке, готов продолжить вашу любимую игру "Вспомнить ВСЕ". Как видите, в Кардинале еще в 2016 году по 28К были только нижние этажи, да и то - с проблемами от прокуратуры. Я же взял в ОболоньСкай год назад по 1000 евро (курс был окло 28,5) выше 20-го, да еще и скинку 500 гривен вымутил - на разницу между кафелем по 300 гривен и "таким же" (если верить Хьюму ) по 1500. Единственное в чем вы правы - относительно дешивизны паркинга...
Вы просто супер:-) Говорят с мая добавляют 10% и 5%.
Че, кафель опять дорожает?????
Хз. Цена Кафеля не интересует вообще. Мусор, а не материал.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
В течение января-февраля 2018 года численность населения Украины сократилась на 40,1 тыс. человек и на 1 марта составила 42 346,3 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших – 56 живорожденных.
В течение января 2018 года численность населения Украины сократилась на 21,5 тыс. человек и на 1 февраля составила 42 364,9 тыс. человек.
В 2017 году численность населения Украины сократилась на 198,1 тыс. человек и на 1 января составила 42 386,4 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек – городское население, 15 877,5 тыс. человек – сельское
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Прохожий написав:СТОП! нечего сказать??? ну-ну... вы написали: на сегодня Киев дотационный апокалиптический город пук в лужу. не? и не нужно "круть верть" как Хперд, если обо.рались то обтекайте...
"Кто бюджетообразующие предприятия Киева?" реально дамбас в голове!
мне так хочется опуститься на Ваш уровень и ответить в Вашей манере, но я помню про то, что на Вашем уровне у Вас много больше опыта и Вы меня там легко уделаете. А потому - счастья Вам побольше в жизни, чтобы Вы подобрели и если возможно, хоть чуточку повысили свой культурный уровень.
Еще раз - мне очень жаль, что Киев, под чутким космическо-спортивным руководством превратился в постапокалиптический зомбопейзаж. Мне очень хотелось бы видеть Киев именно таким, каким его сохранили бы в более ответственном обществе - как Вену, Варшаву, Прагу. Ну или хотя бы исторический центр на уровне Львова. Хотя бы так. Но нет, даже попытки говорить на эту тему - разрушения города и наследия - встречают ожесточенное сопротивление:
У Києві зірвали виставку про руйнування архітектурних пам’яток міста На виставці мали представити результати досліджень Фундації Терещенків та ГО «Київське віче» про те, в якому стані перебувають історичні будівлі міста, хто їхні власники, за якою схемою об’єкти вивели з комунальної власності і з яким наміром доводять до руйнації. Але коли гості та організатори прийшли – експонатів у фойє не було. За годину до початку події працівники консерваторії прибрали їх без жодних пояснень, хоча виставку попередньо узгодили. http://life.pravda.com.ua/culture/2018/04/20/230480/
И да - все время профицитный город не будет брать кредитов на городской транспорт, введет нормальную прозрачную систему оплаты в метро, сделает нормальные дороги. Да хотя бы отремонтирует аварийные мосты (Шулявка, привет). А раз этого до сих пор не происходит, то значит не хватает денег. А значит - дефицитный, несмотря на красивые цифры статистики.
flyman 56 рожденных на 100 умерших... По естественному приросту населения, по итогам 2016го года, мы на 222м месте из 226. Если добавить к этому число выезжающих... Че-то грустно, несмотря на отличную погоду. P.S. Реус, готовьтесь к НЛ па 1500.
Так я давно готов. Осень не за горами, а прайсы совсем не соответствуют вашим прогнозам.
Прайс объективно сильно завышен. И вы это прекрасно понимаете. Поинтересуйтесь, сколько стоит новая очередь Тетриса. НЛ не может стоить столько же. Локейшн совсем не тот. НЛ может стоить на 20-30% дешевле. Отсюда уже и получаем ценник, фактически, равный 1.5ке за метр. Покупать дороже (НЛ, недострой) - большая глупость.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 23 кві, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Tribeca Тоже часто об этом думаю. Все так, если бы не одно НО. Массовый выезд из страны трудоспособного населения и молодежи. Дети знакомых, поступающие в зарубежные вузы - это уже даже не часто встречающиеся случаи - это уже стандартная практика. По крайней мере среди моих знакомых. Теперь тяжелее найти тех, кто поступает в киевские вузы, чем тех, кто едет учиться заграницу. Вернется ли кто-то из них после учебы? Сильно сомневаюсь.
Сколько у вас в количественном плане примеров выезда за границу на учебу и куда едут ? За границей учиться это ... не работать за деньги, тут надо как минимум проживание оплатить, а в большинстве случае еще и обучение. Итого родителям надо иметь в кармане.
У меня под боком 6 таких примеров. Колледжи(старшие классы школы) и ВУЗы. Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии
Не наезжайте, Рыба-сом прав. Сравните стоимость аренды в новом доме по Богатырской 6а и квартиры такой же площади/состояния в советской вторичке сразу возле метро - и вы поймете на сколько не котируется этот новый дом. ЛекХауз ждет та же участь (расположение, придомовая, инфраструктура) Кстати, вчера вышел прошелся в том районе. Печалька. Да и гул от Богатырской по-моему выше санитарных норм...[/quote]
Смешно. Честно. Оболонь скай на берегу дороги. Но там безшумно. Какая богатырская? Еще раз. Если бы для меня стоял выбор купить в том районе, то переплата в 40% за оболоньскай это не оправдано. Лучше лейкхауз чем 3 дом оболоньскай.
35 кгрн на котловане и мокрый фасад это за гранью добра и зла. Сори. Да и 25 на этапе котлован на фоне 17 в обжитой вторичке на тампере это кощунство на гражданами Украины.
Смотрим чё быстрее уйдут квартиры по 25 чем по 35?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
antey1969 написав:У меня под боком 6 таких примеров. Колледжи(старшие классы школы) и ВУЗы. Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии
Мой одноклассник (из райцентра) отправил свою дочку в Польшу с сентября прошлого года. Перед этим - курсы польского, там же, в райцентре. По его словам - группы полные, желающих отправить своих детей - хватает.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.