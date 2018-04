Додано: Пон 23 кві, 2018 11:16





зы: особый привет персонально захару - к достоверности инфы от держстата у него претензий нет? Ціни на первинному ринку житла в Україні в січні-березні 2018 року зросли на 5,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, на вторинному ринку – на 4,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).зы: особый привет персонально захару - к достоверности инфы от держстата у него претензий нет?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.