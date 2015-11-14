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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 935936937938

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 769
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
165
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
121
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
144
Якість будівництва
15%
117
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:59

  zahar_ написав:
  antonivs3 написав:Вести с полей или очередной удар по розовому очку:
1комн Героев Днепра/Минская, Оболонский пр, 1к 33/18/8 средний этаж, с/у разд, требует ремонта, $22000. До продажи аренда за 5000, срочная продажа в связи с эмиграцией в РФ

Cейчас Вам раскажут - нет таких цен, прЫвидЫте 5 ссылок на эту продажу на олх и прочию белеберду дабы бросить тень на вашу инфу.
Год назад мне табыны рожевоокулярныкыв трещали - гостинка на Лесном за 15 куе купится не могла патамушта нет таких объявлений на олх. :mrgreen:

Не знаю откуда у вас эта информация, но доверять я бы ей не стал. Если вы зайдете на всеми нами любимый "бомбер" и зададите поиск по 1К на Оболони (с пометкой актуальные, от 28 кв.м., цена - до 25К ), то вывалятся только две: 1-я стоит 24К. Не поленился, позвонил - оказывается квартира давно продана... но есть другие - правда, подороже )))
2-е объявление "1-но комнатная 28 кв.м, Героев Днепра 25 за 23К". Квартира есть, но показывать ее риэлторы не могут.))))
Больше вариантов "Оболонь+актуальные+от 28м+до 25К" - НЕТ! Во всяком случае "Бомбер" о них ничего не знает.
Если будете возражать, то прошу это делать аргументированно, а не в форме разбрасывания фекалий...
Спасибо.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:01

Striped И да - все время профицитный город не будет брать кредитов на городской транспорт, введет нормальную прозрачную систему оплаты в метро, сделает нормальные дороги. Да хотя бы отремонтирует аварийные мосты (Шулявка, привет). А раз этого до сих пор не происходит, то значит не хватает денег. А значит - дефицитный, несмотря на красивые цифры статистики.

Но перемога она такая, в головах.[/quote]
Город профицитный, управление корупционное. Если вместо ремонта дорог покупать флагштоки за 50 млн. грн. и требовать закрыть завод фанплит, который находится в промзоне, если друг мера застроил промзону жилыми домами, то да денег не хватает. Но в то же время построили красивый парк Наталка на Оболони, привели в порядок Воздухофлотский проспект, сейчас приводят в порядок Русановку, на Беличах дороги заасфальтировали, перестали застраивать дворы Киева новостроями, как при Омельченко в каждый двор по новострою, стараются вести комплексную застройку. Все в голове у конкретного человека : Стакан на половину полон или пуст, Вы его видете на половину пустым.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Пон 23 кві, 2018 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:02

  airmax78 написав:Прайс объективно сильно завышен. И вы это прекрасно понимаете. Поинтересуйтесь, сколько стоит новая очередь Тетриса. НЛ не может стоить столько же. Локейшн совсем не тот. НЛ может стоить на 20-30% дешевле. Отсюда уже и получаем ценник, фактически, равный 1.5ке за метр. Покупать дороже (НЛ, недострой) - большая глупость.

Нормальные этажи "общажки" бойко уходят по 1600 -1700. Что бесит ОП НЛ (устали объяснять покупателям, что то не они).
Правда это уже сданный дом, без подводных камней.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:15

  galadriel написав:
  antey1969 написав:У меня под боком 6 таких примеров. Колледжи(старшие классы школы) и ВУЗы.
Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии


Мой одноклассник (из райцентра) отправил свою дочку в Польшу с сентября прошлого года. Перед этим - курсы польского, там же, в райцентре. По его словам - группы полные, желающих отправить своих детей - хватает.

Не знаю откуда в райцентрах такое бабло, у родственника живёт сын в чехии, учится бесплатно, подрабатывает. Папа передаёт ему 600 евро в месяц и ждёт чтоб он уже скорее отучился, что бы родителям хоть как то пожить ещё.
Это фактически 1 м2 жилья в Киеве ребёнку отдавать каждый месяц. При том что его отчислить могут после любой сессии, там за взятку зачёт не ставят.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ціни на первинному ринку житла в Україні в січні-березні 2018 року зросли на 5,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, на вторинному ринку – на 4,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

https://news.finance.ua/ua/news/-/42503 ... nne-zhytlo

зы: особый привет персонально захару - к достоверности инфы от держстата у него претензий нет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:24

  antey1969 написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Tribeca Тоже часто об этом думаю. Все так, если бы не одно НО. Массовый выезд из страны трудоспособного населения и молодежи. Дети знакомых, поступающие в зарубежные вузы - это уже даже не часто встречающиеся случаи - это уже стандартная практика. По крайней мере среди моих знакомых. Теперь тяжелее найти тех, кто поступает в киевские вузы, чем тех, кто едет учиться заграницу. Вернется ли кто-то из них после учебы? Сильно сомневаюсь.


Сколько у вас в количественном плане примеров выезда за границу на учебу и куда едут ?
За границей учиться это ... не работать за деньги, тут надо как минимум проживание оплатить, а в большинстве случае еще и обучение. Итого родителям надо иметь в кармане.

У меня под боком 6 таких примеров. Колледжи(старшие классы школы) и ВУЗы.
Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии

На какие шиши банкет?
По статистике средней зарплаты родителей хватит только кроссовки с джинсами купить дитю и новый паспорт оформить.
И на какие розовые миллионы дитятя в Рейхе жить и есть потом будет? Работать, учась на дневном?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максу на заметку.
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