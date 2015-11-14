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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 937938939940941>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 773
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
166
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
122
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
145
Якість будівництва
15%
118
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:38

  kingkongovets написав:Ціни на первинному ринку житла в Україні в січні-березні 2018 року зросли на 5,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, на вторинному ринку – на 4,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

https://news.finance.ua/ua/news/-/42503 ... nne-zhytlo

зы: особый привет персонально захару - к достоверности инфы от держстата у него претензий нет?

Інфляція, сэр.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:40

  барабашов написав:На какие шиши банкет?
По статистике средней зарплаты родителей хватит только кроссовки с джинсами купить дитю и новый паспорт оформить.
И на какие розовые миллионы дитятя в Рейхе жить и есть потом будет? Работать, учась на дневном?

В мене сестра колись порахувала, що дешевше вчити дитину в Кракові, чим у Львові в універі.
А з часом появилася стипендія 900 злотих і кімната в гуртожитку замість оренди койкомісця в бабки, так що платним був тільки перший рік.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:41

  Первый написав:
  J_P написав:
  Первый написав:... Говорят с мая добавляют 10% и 5%.

Че, кафель опять дорожает?????

Хз. Цена Кафеля не интересует вообще. Мусор, а не материал.

Меня пока тоже ))) Простите, видать я плоско пошутил ...
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:48

Средняя зарплата за февраль показала результат 450 долларов.
До спасительной цифры по версии фейслес в 560 долларов (средняя зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2013) более 20%.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:50

  zahar_ написав:Средняя зарплата за февраль показала результат 450 долларов.
До спасительной цифры по версии фейслес в 560 долларов (средняя зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2013) более 20%.

ну а шо, ревал дол ПА20, і вуаля, Захар в лужі...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

20-21 квітня відбувся архітектурний фестиваль CANactions, де були представлені нові проекти забудови Подолу, зокрема новий будинок на вулиці Сагайдачного, ЖК Amsterdam на вулиці Костянтинівський та проект району «Новий Поділ».

https://hmarochos.kiev.ua/2018/04/23/no ... anactions/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  galadriel написав:
  antey1969 написав:У меня под боком 6 таких примеров. Колледжи(старшие классы школы) и ВУЗы.
Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии


Мой одноклассник (из райцентра) отправил свою дочку в Польшу с сентября прошлого года. Перед этим - курсы польского, там же, в райцентре. По его словам - группы полные, желающих отправить своих детей - хватает.

Не знаю откуда в райцентрах такое бабло, у родственника живёт сын в чехии, учится бесплатно, подрабатывает. Папа передаёт ему 600 евро в месяц и ждёт чтоб он уже скорее отучился, что бы родителям хоть как то пожить ещё.
Это фактически 1 м2 жилья в Киеве ребёнку отдавать каждый месяц. При том что его отчислить могут после любой сессии, там за взятку зачёт не ставят.

На их с Мухом познакомить. Он научит недоросля пражского на 300 злотых у месяц деликатесами объедаться и лучшее пиво чешское пить.
После получения диплома сынуля там планировал остаться работать(и за 500 лет на двуху в центре Праги заработать) или как?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:10

  барабашов написав:На какие шиши банкет?
По статистике средней зарплаты родителей хватит только кроссовки с джинсами купить дитю и новый паспорт оформить.
И на какие розовые миллионы дитятя в Рейхе жить и есть потом будет? Работать, учась на дневном?

Если киевляне - может быть продажа спадщины.
Во всяком случаи в моем поле зрения есть такой пример.
Пришли спадщины с двух сторон, дитя одно. Лордизм даже не рассматривался.
Вроде семья самая что не есть пересичная, а дитя в Польше учится.
... Пошли разговоры про замужество за ляха.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:15

  kingkongovets написав:Ціни на первинному ринку житла в Україні в січні-березні 2018 року зросли на 5,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, на вторинному ринку – на 4,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

https://news.finance.ua/ua/news/-/42503 ... nne-zhytlo

зы: особый привет персонально захару - к достоверности инфы от держстата у него претензий нет?

Претензий пока нет, а вопросы есть - по чём гостат считает стоимость квартир вторичного рынка. По домику? :mrgreen:
И потом что даёт эта инфа для понимания реального положения вещей на КРЖН- у госкомстата отдельной инфы по Киеву нет?
Также гостат считает в гривнах, а валюта кржн доллар.
Так что увы - не пойдёт инфа гостата для определения РЕАЛЬНОЙ картины рынка на КРЖН.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:22

  flyman написав:
  zahar_ написав:Средняя зарплата за февраль показала результат 450 долларов.
До спасительной цифры по версии фейслес в 560 долларов (средняя зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2013) более 20%.

ну а шо, ревал дол ПА20, і вуаля, Захар в лужі...

Насчёт - "ревал дол ПА20"- готов поспорить с фейслесом. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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