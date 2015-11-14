Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Ціни на первинному ринку житла в Україні в січні-березні 2018 року зросли на 5,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, на вторинному ринку – на 4,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
зы: особый привет персонально захару - к достоверности инфы от держстата у него претензий нет?
Інфляція, сэр.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
барабашов написав:На какие шиши банкет? По статистике средней зарплаты родителей хватит только кроссовки с джинсами купить дитю и новый паспорт оформить. И на какие розовые миллионы дитятя в Рейхе жить и есть потом будет? Работать, учась на дневном?
В мене сестра колись порахувала, що дешевше вчити дитину в Кракові, чим у Львові в універі. А з часом появилася стипендія 900 злотих і кімната в гуртожитку замість оренди койкомісця в бабки, так що платним був тільки перший рік.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Средняя зарплата за февраль показала результат 450 долларов. До спасительной цифры по версии фейслес в 560 долларов (средняя зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2013) более 20%.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Средняя зарплата за февраль показала результат 450 долларов. До спасительной цифры по версии фейслес в 560 долларов (средняя зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2013) более 20%.
ну а шо, ревал дол ПА20, і вуаля, Захар в лужі...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
20-21 квітня відбувся архітектурний фестиваль CANactions, де були представлені нові проекти забудови Подолу, зокрема новий будинок на вулиці Сагайдачного, ЖК Amsterdam на вулиці Костянтинівський та проект району «Новий Поділ».
antey1969 написав:У меня под боком 6 таких примеров. Колледжи(старшие классы школы) и ВУЗы. Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии
Мой одноклассник (из райцентра) отправил свою дочку в Польшу с сентября прошлого года. Перед этим - курсы польского, там же, в райцентре. По его словам - группы полные, желающих отправить своих детей - хватает.
Не знаю откуда в райцентрах такое бабло, у родственника живёт сын в чехии, учится бесплатно, подрабатывает. Папа передаёт ему 600 евро в месяц и ждёт чтоб он уже скорее отучился, что бы родителям хоть как то пожить ещё. Это фактически 1 м2 жилья в Киеве ребёнку отдавать каждый месяц. При том что его отчислить могут после любой сессии, там за взятку зачёт не ставят.
На их с Мухом познакомить. Он научит недоросля пражского на 300 злотых у месяц деликатесами объедаться и лучшее пиво чешское пить. После получения диплома сынуля там планировал остаться работать(и за 500 лет на двуху в центре Праги заработать) или как?
барабашов написав:На какие шиши банкет? По статистике средней зарплаты родителей хватит только кроссовки с джинсами купить дитю и новый паспорт оформить. И на какие розовые миллионы дитятя в Рейхе жить и есть потом будет? Работать, учась на дневном?
Если киевляне - может быть продажа спадщины. Во всяком случаи в моем поле зрения есть такой пример. Пришли спадщины с двух сторон, дитя одно. Лордизм даже не рассматривался. Вроде семья самая что не есть пересичная, а дитя в Польше учится. ... Пошли разговоры про замужество за ляха.
kingkongovets написав:Ціни на первинному ринку житла в Україні в січні-березні 2018 року зросли на 5,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, на вторинному ринку – на 4,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
зы: особый привет персонально захару - к достоверности инфы от держстата у него претензий нет?
Претензий пока нет, а вопросы есть - по чём гостат считает стоимость квартир вторичного рынка. По домику? И потом что даёт эта инфа для понимания реального положения вещей на КРЖН- у госкомстата отдельной инфы по Киеву нет? Также гостат считает в гривнах, а валюта кржн доллар. Так что увы - не пойдёт инфа гостата для определения РЕАЛЬНОЙ картины рынка на КРЖН.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Средняя зарплата за февраль показала результат 450 долларов. До спасительной цифры по версии фейслес в 560 долларов (средняя зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2013) более 20%.
ну а шо, ревал дол ПА20, і вуаля, Захар в лужі...
Насчёт - "ревал дол ПА20"- готов поспорить с фейслесом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.