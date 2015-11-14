Додано: Пон 23 кві, 2018 11:48

Средняя зарплата за февраль показала результат 450 долларов.

До спасительной цифры по версии фейслес в 560 долларов (средняя зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2013) более 20%.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.