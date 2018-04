Додано: Пон 23 кві, 2018 12:04





https://hmarochos.kiev.ua/2018/04/23/no ... anactions/ 20-21 квітня відбувся архітектурний фестиваль CANactions, де були представлені нові проекти забудови Подолу, зокрема новий будинок на вулиці Сагайдачного, ЖК Amsterdam на вулиці Костянтинівський та проект району «Новий Поділ».

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.