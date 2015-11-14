Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:20-21 квітня відбувся архітектурний фестиваль CANactions, де були представлені нові проекти забудови Подолу, зокрема новий будинок на вулиці Сагайдачного, ЖК Amsterdam на вулиці Костянтинівський та проект району «Новий Поділ».
барабашов написав:На какие шиши банкет? По статистике средней зарплаты родителей хватит только кроссовки с джинсами купить дитю и новый паспорт оформить. И на какие розовые миллионы дитятя в Рейхе жить и есть потом будет? Работать, учась на дневном?
Если киевляне - может быть продажа спадщины. Во всяком случаи в моем поле зрения есть такой пример. Пришли спадщины с двух сторон, дитя одно. Лордизм даже не рассматривался. Вроде семья самая что не есть пересичная, а дитя в Польше учится. ... Пошли разговоры про замужество за ляха.
в каждом классе на 30 человек есть пара очень вумных 2-3 человека, еещё человек 10 что то понимает, и человек 15 просто сидит в школе. Так что даже гипотетически уехать может не более 15% детей, остальным там просто нечего делать.
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antey1969 написав:У меня под боком 6 таких примеров. Колледжи(старшие классы школы) и ВУЗы. Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии
Мой одноклассник (из райцентра) отправил свою дочку в Польшу с сентября прошлого года. Перед этим - курсы польского, там же, в райцентре. По его словам - группы полные, желающих отправить своих детей - хватает.
Не знаю откуда в райцентрах такое бабло, у родственника живёт сын в чехии, учится бесплатно, подрабатывает. Папа передаёт ему 600 евро в месяц и ждёт чтоб он уже скорее отучился, что бы родителям хоть как то пожить ещё. Это фактически 1 м2 жилья в Киеве ребёнку отдавать каждый месяц. При том что его отчислить могут после любой сессии, там за взятку зачёт не ставят.
Не вижу корреляции. Ладно если учёба платная, а так студ ещё и подрабатывает. Где подвох?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel написав: Мой одноклассник (из райцентра) отправил свою дочку в Польшу с сентября прошлого года. Перед этим - курсы польского, там же, в райцентре. По его словам - группы полные, желающих отправить своих детей - хватает.
Не знаю откуда в райцентрах такое бабло, у родственника живёт сын в чехии, учится бесплатно, подрабатывает. Папа передаёт ему 600 евро в месяц и ждёт чтоб он уже скорее отучился, что бы родителям хоть как то пожить ещё. Это фактически 1 м2 жилья в Киеве ребёнку отдавать каждый месяц. При том что его отчислить могут после любой сессии, там за взятку зачёт не ставят.
Не вижу корреляции. Ладно если учёба платная, а так студ ещё и подрабатывает. Где подвох?
В том, что полные раззвиздяи и детишки полных нищебродов в Польшу не поедут, а если и поедут, то спустят родительские денежки и бесславно вернутся. Нас ждет отрицательный естественный отбор
Оранжевый-хит сезона написав:в каждом классе на 30 человек есть пара очень вумных 2-3 человека, еещё человек 10 что то понимает, и человек 15 просто сидит в школе. Так что даже гипотетически уехать может не более 15% детей, остальным там просто нечего делать.
Красивым девушкам не нужно быть шибко вумными чтобы уехать. Скорее наоборот.
antey1969 написав:В том, что полные раззвиздяи и детишки полных нищебродов в Польшу не поедут, а если и поедут, то спустят родительские денежки и бесславно вернутся. Нас ждет отрицательный естественный отбор
antey1969 написав:В том, что полные раззвиздяи и детишки полных нищебродов в Польшу не поедут, а если и поедут, то спустят родительские денежки и бесславно вернутся. Нас ждет отрицательный естественный отбор
А если вместо "Польшу" написать "Киев"?
Будет аналогично, просто порог входа за рубеж выше, но и перспективы там для выпускников получше будут. По крайней мере, на стартовую ЗП там можно будет легко снять студию
antey1969 написав:... В том, что полные раззвиздяи и детишки полных нищебродов в Польшу не поедут, а если и поедут, то спустят родительские денежки и бесславно вернутся. Нас ждет отрицательный естественный отбор
Меня напрягла сумма 600€. Я немного в курсе польских цен - этого хватит мужику на месяц (плотненько, но хватит), с арендой, с неплохой едой. В Чехии вряд ли больше.
Нищеброды+развиздяи всегда в пролёте. По определению. А для отправки киндеров в забугряндию нужна мотивация родителей - от неё идёт всё: бабло+курсы+организация.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
antey1969 написав:Будет аналогично, просто порог входа за рубеж выше, но и перспективы там для выпускников получше будут. По крайней мере, на стартовую ЗП там можно будет легко снять студию
1.Несколько миллионов украинцев имеют право претендовать на карту поляка. Аналогичных льгот город Киев не предоставляет. 2. Если вникнуть - переселение украинцев это польская гос. программа. У них тоже отрицательная демография и скоро некому будет формировать пенсионный фонд. 3. Самое важный вывод для адептов этой ветки - условный "Киев" теперь не один. Есть более сладкие варианты. По поводу порога входа - А кому сейчас легко?
Востаннє редагувалось UA в Пон 23 кві, 2018 12:54, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:... В том, что полные раззвиздяи и детишки полных нищебродов в Польшу не поедут, а если и поедут, то спустят родительские денежки и бесславно вернутся. Нас ждет отрицательный естественный отбор
Меня напрягла сумма 600€. Я немного в курсе польских цен - этого хватит мужику на месяц (плотненько, но хватит), с арендой, с неплохой едой. В Чехии вряд ли больше.
Нищеброды+развиздяи всегда в пролёте. По определению. А для отправки киндеров в забугряндию нужна мотивация родителей - от неё идёт всё: бабло+курсы+организация.
я вкладався на всьо провсьо в 950 злотих зимою і 900 літом (і це без студентських пільг)
600€, це середня з.п. в Польщі в місті де населення менше 500 000 тис.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 кві, 2018 12:57, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.