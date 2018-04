Додано: Пон 23 кві, 2018 12:36

Оранжевый-хит сезона написав:

Еще двое отправляют девочек в Польшу в следующем учебном году. Лицей туризма в небольшом городке. Ездили зимой в заведение - все понравилось. Условие - польский за пол-года. Дальше планируют ВУЗ в Германии



Мой одноклассник (из райцентра) отправил свою дочку в Польшу с сентября прошлого года. Перед этим - курсы польского, там же, в райцентре. По его словам - группы полные, желающих отправить своих детей - хватает. Мой одноклассник (из райцентра) отправил свою дочку в Польшу с сентября прошлого года. Перед этим - курсы польского, там же, в райцентре. По его словам - группы полные, желающих отправить своих детей - хватает.

Не знаю откуда в райцентрах такое бабло, у родственника живёт сын в чехии, учится бесплатно, подрабатывает. Папа передаёт ему 600 евро в месяц и ждёт чтоб он уже скорее отучился, что бы родителям хоть как то пожить ещё.

Не знаю откуда в райцентрах такое бабло, у родственника живёт сын в чехии, учится бесплатно, подрабатывает. Папа передаёт ему 600 евро в месяц и ждёт чтоб он уже скорее отучился, что бы родителям хоть как то пожить ещё.

Это фактически 1 м2 жилья в Киеве ребёнку отдавать каждый месяц. При том что его отчислить могут после любой сессии, там за взятку зачёт не ставят.



Не вижу корреляции. Ладно если учёба платная, а так студ ещё и подрабатывает. Где подвох? Не вижу корреляции. Ладно если учёба платная, а так студ ещё и подрабатывает. Где подвох?

