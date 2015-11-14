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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 938939940941

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 773
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
166
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
122
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
145
Якість будівництва
15%
118
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:57

  Первый написав:....
Еще раз. Если бы для меня стоял выбор купить в том районе, то переплата в 40% за оболоньскай это не оправдано. Лучше лейкхауз чем 3 дом оболоньскай.
35 кгрн на котловане и мокрый фасад это за гранью добра и зла. Сори.
Да и 25 на этапе котлован на фоне 17 в обжитой вторичке на тампере это кощунство на гражданами Украины.
Смотрим чё быстрее уйдут квартиры по 25 чем по 35?

Не хотел ввязываться в дискуссию, но видовая 2К квартира 20 этаж и выше:
- в ЛейкХаус = 2,242 Л
- в ОболоньСкай = 2,450 Л
Да, квартира в Лейк на 6,5 кв метров больше. Но площадь комнат практически одинаковая (чуть больше кухня и доп кладовка).
Так что быстрее уйдет?
Да, и еще - выйдя на люджию в Оболоньскай вы будуте видеть только озеро. В ЛейкХайсе - своих соседей из части дома, которая к вам буквой Г.
Востаннє редагувалось J_P в Пон 23 кві, 2018 13:03, всього редагувалось 2 разів.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:58

antey1969 шо там с попкорном - власти намерены снять забор для стоянки где должны строить пилотный дом. https://www.youtube.com/watch?v=idFsCx5EerU&t=2s
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:06

  flyman написав:
  galadriel написав:
Меня напрягла сумма 600€. Я немного в курсе польских цен - этого хватит мужику на месяц (плотненько, но хватит), с арендой, с неплохой едой. В Чехии вряд ли больше.

Нищеброды+развиздяи всегда в пролёте. По определению. А для отправки киндеров в забугряндию нужна мотивация родителей - от неё идёт всё: бабло+курсы+организация.

я вкладався на всьо провсьо в 950 злотих зимою і 900 літом (і це без студентських пільг)

600€, це середня з.п. в Польщі в місті де населення менше 500 000 тис.

так а что тебе нужно то, жрал лук с картохой, писал на форум и дрочил на порнокартинки... а студент погулять на улице хочет, мороженное скушать, кроссовки адидас купить за 100 евро
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:27

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  барабашов написав:
в каждом классе на 30 человек есть пара очень вумных 2-3 человека, еещё человек 10 что то понимает, и человек 15 просто сидит в школе. Так что даже гипотетически уехать может не более 15% детей, остальным там просто нечего делать.

Уехать могут все, кто врачем, кто сварщиком.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:29

  innamax2008 написав: Уехать могут все, кто врачем, кто сварщиком.

Как вы видите "все" даже с Донецка не уехали.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:29

Фейслес -"улыбаемся и машем". Навес у адрес ещё больший чем у мну http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более 57 000 непроданных квартир, выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.

"Шах и мат" "эксперту" фейслес с его баснями что в навесе 15 тыс. квартир
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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