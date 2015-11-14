Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:.... Еще раз. Если бы для меня стоял выбор купить в том районе, то переплата в 40% за оболоньскай это не оправдано. Лучше лейкхауз чем 3 дом оболоньскай. 35 кгрн на котловане и мокрый фасад это за гранью добра и зла. Сори. Да и 25 на этапе котлован на фоне 17 в обжитой вторичке на тампере это кощунство на гражданами Украины. Смотрим чё быстрее уйдут квартиры по 25 чем по 35?
Не хотел ввязываться в дискуссию, но видовая 2К квартира 20 этаж и выше: - в ЛейкХаус = 2,242 Л - в ОболоньСкай = 2,450 Л Да, квартира в Лейк на 6,5 кв метров больше. Но площадь комнат практически одинаковая (чуть больше кухня и доп кладовка). Так что быстрее уйдет? Да, и еще - выйдя на люджию в Оболоньскай вы будуте видеть только озеро. В ЛейкХайсе - своих соседей из части дома, которая к вам буквой Г.
Востаннє редагувалось J_P в Пон 23 кві, 2018 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
барабашов написав: в каждом классе на 30 человек есть пара очень вумных 2-3 человека, еещё человек 10 что то понимает, и человек 15 просто сидит в школе. Так что даже гипотетически уехать может не более 15% детей, остальным там просто нечего делать.