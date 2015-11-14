В 1917 (и еще пару десятков лет после того) это был вопрос физического выживания в самом прямом смысле.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:39
В 1917 (и еще пару десятков лет после того) это был вопрос физического выживания в самом прямом смысле.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 13:40
ККЦ на заметку -хотелки на вторичке в долларах в Киеве подешевели
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:41
я то бачу тут одні внуки емігрантів пишуть
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:44
Не один вы "бегло прочитал".
Вы у себя порой "бревно в глазу не видите" , а у оппонентов "соринку" замечаете.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:49
У меня в 1994 году знакомый в Нидерланды уехал, а я остался. По итогу детей нужно правильно выучить и отправить, потом и самому перебраться.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:50
Проблема в высоких зп - они так не ростут.
Приятель - фин.директор, в 13 году была зарплата 40000грн, сейчас - 60000грн. Возможности подхимичить вообще резко упали.
В итоге при Вфя он построил дом 400м под Киевом, а сейчас живет от получки до аванса.
Дети кстати учатся в Польще.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:51
Красиво подкололи, ничего не скажешь.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:57
Это конечно подтверждает Вашу теорию "дешевея", но я не могу понять, почему цены +/- , стоят на месте?
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.
Додано: Пон 23 кві, 2018 14:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, а в чем подкол?
Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.
Просто по умному нужно делать.
Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.
Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.
99% что строяки сами исчезнут с горизонта.
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