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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 940941942943944>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 773
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
166
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
122
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
145
Якість будівництва
15%
118
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:39

  innamax2008 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  innamax2008 написав: Уехать могут все, кто врачем, кто сварщиком.

Как вы видите "все" даже с Донецка не уехали.

В 1917 тоже не все уехали, но уехавшие по большому счету выиграли.

В 1917 (и еще пару десятков лет после того) это был вопрос физического выживания в самом прямом смысле.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:40

ККЦ на заметку -хотелки на вторичке в долларах в Киеве подешевели http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
В марте медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева, по данным Address.ua, составила $1022 за квадратный метр, что на 2,4% ниже по сравнению с февралем.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:41

  Faceless написав:
  innamax2008 написав:В 1917 тоже не все уехали, но уехавшие по большому счету выиграли.

В 1917 (и еще пару десятков лет после того) это был вопрос физического выживания в самом прямом смысле.

я то бачу тут одні внуки емігрантів пишуть
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:44

  Faceless написав:
  innamax2008 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как вы видите "все" даже с Донецка не уехали.

В 1917 тоже не все уехали, но уехавшие по большому счету выиграли.

В 1917 (и еще пару десятков лет после того) это был вопрос физического выживания в самом прямом смысле.

Не один вы "бегло прочитал". :mrgreen:
Вы у себя порой "бревно в глазу не видите" , а у оппонентов "соринку" замечаете.
  innamax2008 написав: Уехать могут все, кто врачем, кто сварщиком.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:49

  flyman написав:
  Faceless написав:
  innamax2008 написав:В 1917 тоже не все уехали, но уехавшие по большому счету выиграли.

В 1917 (и еще пару десятков лет после того) это был вопрос физического выживания в самом прямом смысле.

я то бачу тут одні внуки емігрантів пишуть

У меня в 1994 году знакомый в Нидерланды уехал, а я остался. По итогу детей нужно правильно выучить и отправить, потом и самому перебраться.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:50

  Tribeca написав:Убиралка устроила бунт и требует 500 грн/уборка.
Позвонил другой - та вообще 600 зарядила.

Буду платить 500. В 2013 платил 250. Зарплаты в грн х2


Проблема в высоких зп - они так не ростут.

Приятель - фин.директор, в 13 году была зарплата 40000грн, сейчас - 60000грн. Возможности подхимичить вообще резко упали.

В итоге при Вфя он построил дом 400м под Киевом, а сейчас живет от получки до аванса.

Дети кстати учатся в Польще.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:51

  trololo написав:
  Tribeca написав:Убиралка устроила бунт и требует 500 грн/уборка.
Позвонил другой - та вообще 600 зарядила.

Буду платить 500. В 2013 платил 250. Зарплаты в грн х2


есть выход - скажи, что заплатишь и не заплати, а потом новую наймешь :mrgreen: убиралок в киеве много. серьезные бизнесмены только так капитал и нарабатывают

Красиво подкололи, ничего не скажешь.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:57

  zahar_ написав:Навес у адрес ещё больший чем у мну http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... daji-jilya
По данным Address.ua, в 2017 году было введено в эксплуатацию 28 190 квартир, а реализовано 16 000. Соответственно, в 2017 году непроданными оказались более 12 000 квартир. "Учитывая это, а также данные о том, что в период с 2011 по 2016 год на рынке накопилось более 57 000 непроданных квартир, выходит, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2017 году) составило около 69 000 квартир», — говорится в сообщении Address.ua.

Это конечно подтверждает Вашу теорию "дешевея", но я не могу понять, почему цены +/- , стоят на месте?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, а в чем подкол?

Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.

Просто по умному нужно делать.

Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.

Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.

99% что строяки сами исчезнут с горизонта.
Tribeca
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