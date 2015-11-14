Додано: Пон 23 кві, 2018 14:07

airmax78 написав: Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины. Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.

Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе?По поводу навеса: умер сосед (60 лет, сердце, был бизнесменом и даже каким то депутатом раньше).Дети (уже взрослые, по 35-38лет) делят наследство с его вдовой.Чудак оставил 4 квартиры каждая 3комнатная в нашем комплексе. В одной жил, остальные три - без ремонта (т.е купил он их 8-10 лет назад и они тупо стояли закрытые без ремонта).Цель покупки - не ясна, у детей есть свое жилье. Вот просто купил.Сейчас наследники будут делать ремонт и сдавать в аренду. Сдать три трешки - сами понимаете. Про рентабельность, особенно купленных на пике квартир и плюс затраты - комунал минимум за 8 лет - я умолчу.Думаю что этот случай далеко не единичен.Ах да, в контексте демографии - вся их семья из Днепропетровской области, живут в Киеве.Вот отсюда и спрос на КРЖН.