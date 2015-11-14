Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.
Просто по умному нужно делать.
Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.
Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.
99% что строяки сами исчезнут с горизонта.
Фу таким быть. P.S. И это с такого человека Троллоло надеялся получить вискарь. Считаю, что должен быть очень благодарен за фотографию пузыря.
airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.
Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе?
По поводу навеса: умер сосед (60 лет, сердце, был бизнесменом и даже каким то депутатом раньше).
Дети (уже взрослые, по 35-38лет) делят наследство с его вдовой.
Чудак оставил 4 квартиры каждая 3комнатная в нашем комплексе. В одной жил, остальные три - без ремонта (т.е купил он их 8-10 лет назад и они тупо стояли закрытые без ремонта).
Цель покупки - не ясна, у детей есть свое жилье. Вот просто купил.
Сейчас наследники будут делать ремонт и сдавать в аренду. Сдать три трешки - сами понимаете. Про рентабельность, особенно купленных на пике квартир и плюс затраты - комунал минимум за 8 лет - я умолчу.
Думаю что этот случай далеко не единичен.
Ах да, в контексте демографии - вся их семья из Днепропетровской области, живут в Киеве.
Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.
Просто по умному нужно делать.
Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.
Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.
99% что строяки сами исчезнут с горизонта.
да мы давно уже поняли, шо вы подлое, недалекое и лживое создание
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.
Да, беда только в том, что тогда те, кто не элита, работали у польских магнатов, условно, средневековыми "дупомоями-гастарбайтерами на клубнике" - в поле пшеничку обрабатывали.
Tribeca написав:Макс, а в чем подкол? Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен. Просто по умному нужно делать. Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.
Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.
99% что строяки сами исчезнут с горизонта.
Если это не перл юмора, то реально трЭш. Еще один камень в копилку #пора валить
airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.
Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе?
Тогда Польша строила из себя великое королевство, будучи де-факто феодально раздробленным конгломератом самодуров. А сейчас они в НАТО и ЕС. Хотя уже появляются поползновения снова строить из себя "великое королевство". Но, думаю, с ЕС и НАТО это не пройдет. Да и Украине сейчас не с кем, как тогда, против Польши дружить - вокруг на 270 градусов - Мордор. Так что Польша +/- застрахована от ошибок прошлого.
Ось такі "гравці" на нерухомості - у яких "кинути" будівельників незалежно ні від чого - просто в своє задоволення - виховують аналогічних - тільки з іншого боку . Море робітників так само намагаються "кинути" замовника - бо самі вже навчені ... І що це за гнусність ? А де "пацан сказав - пацан зробив " ? Суцільні " моє слово - хочу даю , хочу беру" ...