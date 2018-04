Додано: Пон 23 кві, 2018 14:07

Tribeca написав: Макс, а в чем подкол?



Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.



Просто по умному нужно делать.



Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.



Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.



99% что строяки сами исчезнут с горизонта. Макс, а в чем подкол?Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.Просто по умному нужно делать.Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.99% что строяки сами исчезнут с горизонта.



да мы давно уже поняли, шо вы подлое, недалекое и лживое создание да мы давно уже поняли, шо вы подлое, недалекое и лживое создание

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.