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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 941942943944>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 773
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
166
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
122
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
145
Якість будівництва
15%
118
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:02

  Tribeca написав:Макс, а в чем подкол?

Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.

Просто по умному нужно делать.

Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.

Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.

99% что строяки сами исчезнут с горизонта.

Фу таким быть.
P.S. И это с такого человека Троллоло надеялся получить вискарь. Считаю, что должен быть очень благодарен за фотографию пузыря.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:07

  airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.



Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе? :)


По поводу навеса: умер сосед (60 лет, сердце, был бизнесменом и даже каким то депутатом раньше).

Дети (уже взрослые, по 35-38лет) делят наследство с его вдовой.

Чудак оставил 4 квартиры каждая 3комнатная в нашем комплексе. В одной жил, остальные три - без ремонта (т.е купил он их 8-10 лет назад и они тупо стояли закрытые без ремонта).

Цель покупки - не ясна, у детей есть свое жилье. Вот просто купил.

Сейчас наследники будут делать ремонт и сдавать в аренду. Сдать три трешки - сами понимаете. Про рентабельность, особенно купленных на пике квартир и плюс затраты - комунал минимум за 8 лет - я умолчу.

Думаю что этот случай далеко не единичен.

Ах да, в контексте демографии - вся их семья из Днепропетровской области, живут в Киеве.

Вот отсюда и спрос на КРЖН.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:07

  Tribeca написав:Макс, а в чем подкол?

Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.

Просто по умному нужно делать.

Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.

Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.

99% что строяки сами исчезнут с горизонта.


да мы давно уже поняли, шо вы подлое, недалекое и лживое создание
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:08

  airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.

Да, беда только в том, что тогда те, кто не элита, работали у польских магнатов, условно, средневековыми "дупомоями-гастарбайтерами на клубнике" - в поле пшеничку обрабатывали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:09

  Tribeca написав:Макс, а в чем подкол?
Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.
Просто по умному нужно делать.
Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.

Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.

99% что строяки сами исчезнут с горизонта.

Если это не перл юмора, то реально трЭш. Еще один камень в копилку #пора валить
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:11

  airmax78 написав:Фу таким быть.
P.S. И это с такого человека Троллоло надеялся получить вискарь. Считаю, что должен быть очень благодарен за фотографию пузыря.


Макс, мне тот вискарь боком вылез - сорвался, ушел в штопор. Потом 2 недели капался, выходил из этого состояния, до сих пор почки шалят :(
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:15

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.



Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе? :)

Тогда Польша строила из себя великое королевство, будучи де-факто феодально раздробленным конгломератом самодуров. А сейчас они в НАТО и ЕС. Хотя уже появляются поползновения снова строить из себя "великое королевство". Но, думаю, с ЕС и НАТО это не пройдет. Да и Украине сейчас не с кем, как тогда, против Польши дружить - вокруг на 270 градусов - Мордор. Так что Польша +/- застрахована от ошибок прошлого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:15

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:Фу таким быть.
P.S. И это с такого человека Троллоло надеялся получить вискарь. Считаю, что должен быть очень благодарен за фотографию пузыря.


Макс, мне тот вискарь боком вылез - сорвался, ушел в штопор. Потом 2 недели капался, выходил из этого состояния, до сих пор почки шалят :(

Тот вискарь не ваш то был... И не последний раз ваши почки шалят рано или поздно по ним ещё кто-то ударит ненароком.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:18

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:Фу таким быть.
P.S. И это с такого человека Троллоло надеялся получить вискарь. Считаю, что должен быть очень благодарен за фотографию пузыря.


Макс, мне тот вискарь боком вылез - сорвался, ушел в штопор. Потом 2 недели капался, выходил из этого состояния, до сих пор почки шалят :(

А та, условная 1000 баксов, недоплаченная строителям чем вылезла? Штуцер - это по-серьезнее бутылки вискаря. Тогда как, кожвендиспансером все закончилось?
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 23 кві, 2018 14:19, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ось такі "гравці" на нерухомості - у яких "кинути" будівельників незалежно ні від чого - просто в своє задоволення - виховують аналогічних - тільки з іншого боку . Море робітників так само намагаються "кинути" замовника - бо самі вже навчені ... І що це за гнусність ? А де "пацан сказав - пацан зробив " ? Суцільні " моє слово - хочу даю , хочу беру" ...
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